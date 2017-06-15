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15 июня 2017 года 15:40

Рубль стабилен к бивалютной корзине в первый день налогового периода

Москва. 15 июня. Доллар США растет, евро опускается на "Московской бирже" в четверг днем; несмотря на продолжение снижения цен на нефть, рубль стабилен к бивалютной корзине в связи с началом налоговых выплат.

Курс доллара США составил 57,58 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 14,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 64,28 руб./EUR1, опустившись на 17 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась всего на 0,3 копейки, подорожав до 60,59 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 16 июня на 41,34 копейки, до 57,44 руб./$1, и поднял курс евро на 33,14 копейки, до 64,28 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне повышенного спроса на рублевую ликвидность в связи со стартом налогового периода. "Прямая линия с Владимиром Путиным" в первые минуты после начала поддержала рубль, однако рост нацвалюты к доллару и евро был краткосрочным, и в целом заявления президента РФ, в частности, по вопросам антироссийских санкций, не оказали заметного влияния на положение рубля. Кроме того, участники рынка ожидают заседания ЦБ РФ в пятницу, 16 июня, на котором будет решаться вопрос снижения ключевой ставки.

Нефть эталонных марок продолжает дешеветь в четверг после резкого падения в среду на данных о росте запасов бензина в США по итогам прошлой недели. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК снизилась на 0,34% - до $46,84 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,51% - до $44,7 за баррель.

Накануне обе марки подешевели более чем на 3,5%, до минимумов с ноября, после публикации еженедельного отчета Минэнерго США, указавшего на рост запасов бензина за прошлую неделю на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 328 тыс. баррелей.

По словам аналитиков Уральского банка реконструкции и развития, на ухудшение ситуации на внутреннем валютном рынке повлияли сразу несколько факторов. "Нефть продолжает дешеветь, так как инвесторы всерьез сомневаются в способности ОПЕК стабилизировать рынок на фоне роста добычи сырья в Нигерии и Ливии, которые были освобождены от выполнения глобального пакта. Масла в огонь добавила статистика Минэнерго США, которая зафиксировала сокращение запасов всего на 1,66 млн баррелей за неделю. Повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов привело к укреплению доллара на мировом рынке, негативно сказавшись на положении рубля в паре с американской валютой. Против рубля сыграло и решение американского Сената по расширению санкций в отношении России. Ограничения коснутся российских банков: срок их кредитования сокращен с 90 до 14 дней. Также под ударом оказались компании нефтегазового сектора. Хорошая новость для российской валюты - старт налогового периода. Однако вероятное снижение ключевой ставки ЦБ может лишить рубль поддержки от операций carry trade", - полагают эксперты Уральского банка реконструкции и развития.

"Рубль остается под давлением, хотя и стоит отметить, что такие факторы, как приостановившая падение нефть, начало налогового периода и предстоящее заседание Банка России, удерживают национальную валюту от более заметных движений. Фокус смещается на завтрашнее заседание регулятора. При условии того, что будет принято решение о снижении ставки на 0,5 процентного пункта, уровни 57-59 руб./$1 в паре с долларом закрепятся. При этом более мягкий шаг в 0,25 процентного пункта способен на время поддержать рубль и даже вернуть пару "доллар-рубль" ниже 57 руб./$1. И, тем не менее, геополитические вызовы, слабость нефтяного рынка продолжают вызывать наибольшие опасения на рынке", - отмечает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

"Полагаем, что игра против рубля способна усилиться. Внимание игроков теперь сфокусировано на пятничном заседании ЦБ РФ. Российский центробанк продолжает политику снижения ключевой ставки, двигаясь в противоход действиям Федрезерва. Почему в таких условиях рубль должен дорожать - не совсем понятно. Тем более что нефть на минимумах с начала года, да еще и санкционное давление усиливают", - подчеркивает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в четверг снизились по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая повысилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 9,33% годовых. Ставка на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 9,28% годовых, на срок 1 и 3 месяца - на 4 б.п. - до 9,23%, 9,24% годовых соответственно, на срок 6 месяцев - на 2 б.п. - до 9,21% годовых.

"Совокупный объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ составляет на текущий момент 2,7 трлн рублей, сократившись на 113 млрд рублей. Ситуация с рублевой ликвидностью сохраняется достаточно комфортной, краткосрочные ставки в районе отметок 9-9,2%. Рынок в ожидании снижения ключевой ставки, причем ожидания сместились в большей степени к варианту в 0,25 процентного пункта на фоне несколько возросших вызовов со стороны внешних факторов", - полагает Д.Давыдов.


Опубликовано: /Финмаркет/
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