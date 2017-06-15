Российские фондовые индексы будут консолидироваться вблизи своих локальных минимумов - Dukascopy Bank SA

"Обвал нефтяных котировок и укрепление доллара вызвали резкое падение российских индексов акций в первой половине торговой сессии четверга, 15 июня. Так, индекс ММВБ обновил минимумы последних двенадцати месяцев и опустился на 2,8%, а индекс РТС потерял 3,42%. Дополнительное давление на российские индексы оказывает решение сената США расширить санкций против российских компаний. На европейских и азиатских биржах также наблюдается снижение акций нефтегазовых компаний. До выхода сегодня во второй половине дня макроэкономической статистики мы ожидаем консолидации российских индексов вблизи своих локальных минимумов. Курс доллара против основных валютных пар, скорее всего, продолжит укрепляться в связи со снижением привлекательности инвестирования в активы развивающихся стран", - указывает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.