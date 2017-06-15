Новое приближение пары евро/доллар к максимумам после вчерашнего энергичного роста и падения стало бы "бычьим" сигналом" - Saxo Bank

"Доллар пытается восстановиться от вчерашних минимумов, однако показатели доходности преимущественно остаются без изменений, а рынку, похоже, нет особого дела до заявлений ФРС о намерениях. Таким образом, сейчас нельзя с полной уверенностью говорить о потенциале краткосрочного движения, и мы продолжаем следить за динамикой доходности казначейских облигаций США. Евро индифферентно реагирует как на развитие ситуации во внешнем мире, так и на общее направление движения доллара. Новое приближение пары евро/доллар к максимумам после вчерашнего энергичного роста и падения стало бы "бычьим" сигналом", - отмечает главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди.