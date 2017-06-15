Торговый диапазон на сегодня составляет 57,15-57,65 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль предпринимает попытки закрепиться в районе отметки 57,40 руб./долл. после резкого снижения накануне. На отрицательную динамику курса российской валюты повлияли сразу несколько факторов, - комментируют эксперты Уральского банка реконструкции и развития о ситуации на валютном рынке. - Нефть продолжает дешеветь: инвесторы всерьез сомневаются в способности ОПЕК стабилизировать рынок на фоне роста добычи сырья в Нигерии и Ливии, которые были освобождены от выполнения глобального пакта. Масла в огонь добавила статистика Минэнерго США, которая зафиксировала сокращение запасов всего на 1,66 млн баррелей за неделю. Повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов привело к укреплению доллара. Впрочем, движение «американца» вверх приостановилось: игроков, несмотря на оптимизм Джанет Йеллен, смущают слабые отчеты по инфляции и потребительским расходам. Против рубля сыграло и решение американского Сената по расширению санкций в отношении России. Ограничения коснутся российских банков: срок их кредитования сокращен с 90 до 14 дней. Также под ударом оказались компании нефтегазового сектора. Хорошая новость для российской валюты – старт налогового периода. Однако вероятное снижение ключевой ставки ЦБ может лишить рубль поддержки от операций carry trade. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 57,15-57,65 руб./долл.".