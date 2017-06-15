Решение ЦБ о снижении ключевой ставки на 0,25 п.п. может усилить отток средств иностранных инвесторов - ИК "Фридом-Финанс"

"Отечественный фондовый рынок переживает самое сильное падение с 10 апреля, - констатирует начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - Индекс ММВБ теряет более 2,5%, уйдя под отметку 1800 п., индекс РТС опустился ниже психологически значимого уровня 1000 п., оказавшись на минимуме с ноября прошлого года. Торговый оборот на рынке существенно выше среднего, а это значит, что идут крупные распродажи. Пара USD/RUB торгуется вблизи уровня 57,50 — максимального за месяц. Причин для ослабления рубля и коррекции несколько. В первую очередь это вызвано техническим фактором в виде пробоя ММВБ важного уровня поддержки на 1850 п.".

Также негативно на динамику торгов повлияло снижение цены на нефть, поскольку котировки акций и рубль не могут бесконечно долго игнорировать этот процесс. Сейчас Brent торгуется вблизи $47 за баррель. Эксперт ИК полагает, что негатив, связанный с нефтью, уже отыгран, а поводов для продолжения нисходящей динамики до конца недели не просматривается. Третьим драйвером падения стали новости о подготовке США к расширению санкций против РФ, это может побудить иностранных инвесторов выводить средства из фондов, ориентированных на Россию".

Завтра ЦБ огласит решение по ключевой ставке, которая может быть снижена на 0,25 п.п. На фоне ослабления рубля этот шаг может дополнительно усилить отток средств иностранных инвесторов, полагает Г. Ващенко. "Скорее всего, они начали выводить капиталы заранее, - указывает эксперт ИК "Фридом-Финанс". - Наблюдается большой оборот в долгосрочных облигациях, с погашением в 2025–2035 годах, их цены падают на 0,5 п.п. По-видимому, снижение котировок бондов продлится еще несколько дней, и в результате они могут потерять еще 0,25–0,75 п.п. Сегодня состоится экспирация фьючерсов и опционов на срочном рынке, и это также заметно влияет на динамику торгов. Негатив усиливается закрытием длинных позиций из-за маржин-коллов, которые пока не носят масштабного характера. Я ожидаю, что к вечеру коррекция ослабнет. К закрытию прогнозирую индекс ММВБ в районе 1790–1800 п. Пара USD/RUB будет торговаться преимущественно в диапазоне 57,5–58".