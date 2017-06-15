Скорее всего, в паре EUR/USD будут преобладать "медвежьи" настроения - Dukascopy Bank SA

"В среду торги по валютной паре EUR/USD были отмечены высокой волатильностью, а именно 104 пункта, в то время как рост евро по отношению к доллару США составил всего 7 пунктов. В первой половине дня слабые данные статистики по инфляции и розничным продажам США поддерживали европейскую валюту. В четверг участники рынка находятся в ожидании публикации итогов заседания Банка Англии. Сегодня утром пара EUR/USD торговалась в "красной зоне" около отметки 1,1190, где стремится к ближайшему уровню поддержки - недельной S1 на 1,1147, после пробоя которой может нацелиться на месячную РР на 1,1117. Скорее всего, "медвежьи" настроения будут преобладать сегодня в паре", - отмечают специалисты Dukascopy Bank SA.