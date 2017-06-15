Сокращение сроков финансирования в рамках антироссийских санкций не скажется на банках и компаниях РФ - эксперты

Сокращение допустимых сроков финансирования в рамках антироссийских санкций вряд ли скажется на российских банках или нефтегазовых компаниях, считают аналитики инвестиционной компании (ИК) "Атон".

Как сообщалось, Сенат США в среду одобрил поправку, предусматривающую ужесточение антироссийских санкций и запрещающий президенту самостоятельно смягчать в дальнейшем ограничительные меры в отношении России. Согласно тексту поправки, американским компаниям и физическим лицам будут запрещены сделки с российскими банками с предоставлением финансирования дольше, чем на 14 дней (ранее 30 дней). Кроме того, речь идет об ограничительных мерах для энергетического сектора. Документ предлагает ограничить длительность сделок с предоставлением финансирования российским энергетическим компаниям до 30 дней (ранее 90 дней).

"Мы не видим каких-либо немедленных угроз для российских активов. Сокращение допустимых сроков финансирования вряд ли скажется на российских банках, которые обладают избытком валютной ликвидности, или нефтегазовых компаниях", - говорится в обзоре ИК.

Аналитики финансовой группы (ФГ) "БКС" также считают, что на первый взгляд, изменения не представляют большой угрозы для российских компаний и банков.

"На первый взгляд, изменения не представляют большой угрозы для Сбербанка (MOEX: SBER) и ВТБ (MOEX: VTBR), которые находятся в условиях профицита валютной ликвидности и не привлекают краткосрочное финансирование с рынков. Также мы не видим существенных рисков и с точки зрения того, как структурированы их продукты, в том числе торговое финансирование, а возможные операционные затруднения невелики. Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк (MOEX: GZPR), ВЭБ и Россельхозбанк - все они уже адаптировали стратегию фондирования к действующим ограничениям, и мы считаем, что сокращение разрешенного периода до 14 дней повлечет за собой лишь увеличение объема документации по переоформлению кредитов", - пишут эксперты "БКС".

Кроме того, они отмечают, что "Роснефть" (MOEX: ROSN), "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) и "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK), которые находятся под санкциями, уже доказали свою способность легко привлекать финансирование в российских банках или на внутреннем рынке облигаций. Профицит ликвидности в российской банковской системе и высокое кредитное качество этих компаний обеспечивают уверенный спрос на их долговые инструменты, считают аналитики.

В то же время аналитики считают, что запрет на суверенный долг - серьезная угроза.

Между тем пока суверенный долг РФ упоминается в очень туманной формулировке: в течение 180 дней Минфин США должен подготовить отчет о потенциальных последствиях расширения санкций на российский суверенный долг и производные инструменты (CDS), отмечают аналитики "Атона". Таким образом, пока, по их мнению, наиболее болезненное расширение санкций (по суверенному долгу) остается очень отдаленным риском, учитывая размытую формулировку по данному вопросу в предложенной поправке.

Однако ОФЗ могут оказаться под давлением вследствие нежелания иностранных инвесторов до появления большей ясности наращивать свои позиции в инструменте или фиксации прибыли, особенно учитывая сильную динамику облигаций с начала года, полагают в "БКС".

"В целом мы считаем, что законопроект не окажет существенного влияния на российские компании просто потому, что торгово-экономические отношения между Россией и США уже находятся на крайне низком уровне. Однако потенциальный запрет на суверенный долг - серьезный риск. С точки зрения отношения рынка новость негативна, поскольку демонстрирует, насколько отдаленным, сложным и небыстрым будет процесс нормализации отношений России и США", - пишут эксперты ФГ.