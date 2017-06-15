Рынок акций РФ утром продолжил падение на внешнем негативе, все глубже погружаясь в прошлый год

Москва. 15 июня. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил падение на фоне негативной динамики мировых площадок и известий об ужесточении США антироссийских санкций; индексы все глубже погружаются в прошлый год - индекс РТС пробил 1000 пунктов, ММВБ протестировал 1800 пунктов.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1800,96 пункта (-2%, минимум дня - 1799,11 пункта, минимум с конца февраля 2016 года), индекс РТС упал до 987,44 пункта (-2,6%) - минимум с ноября 2016 года; рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 5%.

Доллар стоит 57,45 рубля (+0,02 рубля).

Сенат США накануне одобрил поправку, предусматривающую ужесточение антироссийских санкций и запрещающий президенту самостоятельно смягчать в дальнейшем ограничительные меры в отношении России.

Настроения инвесторов могут поменяться в свете стартующей в 12:00 МСК ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".

В лидерах отката выступают акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,9%), "Мосбиржи" (-3,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-3,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-3,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-3,4% и -3% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-4,6%).

Индексы в США накануне показали смешанную динамику, Dow Jones обновил максимум, а S&P 500 и Nasdaq просели после публикации результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв по итогам заседания 13-14 июня принял решение повысить целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов - до 1-1,25% годовых, что совпало с ожиданиями подавляющего большинства экономистов и участников рынка. ФРС по-прежнему рассчитывает на еще одно, третье, повышение ставки в 2017 году и сохраняет планы подъема ставки в 2018 году. Это застало врасплох многих инвесторов, полагавших, что американский ЦБ замедлит темпы подъема ставки в связи с сохранением слабой инфляции.

Кроме того, Федрезерв планирует начать сокращение активов на балансе, объем которых после стимулирующих программ достиг $4,5 трлн, уже в этом году.

Председатель Федрезерва Джанет Йеллен в ходе пресс-конференции по итогам заседания ФРС заявила, что по-прежнему ожидает ускорения инфляции до целевого уровня в 2% в следующем году.

В четверг в Азии преобладало снижение индексов, падают Европа (DAX, FTSE, CAC40 теряют 0,6-1%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%), поскольку инвесторы фиксируют прибыли после заседания ФРС.

На нефтяном рынке цены после локальной коррекции утром возобновили снижение, давление оказывают опасений избытка нефти на мировом рынке.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в четверг составила $46,82 за баррель (-0,4% и -3,5% в среду), июльская цена WTI - $44,69 за баррель (-0,5% и -3,7% накануне).

Падению цен на нефть в среду способствовали данные Минэнерго США, указавшие на менее существенное, чем ожидалось, снижение запасов нефти в стране. Кроме того, увеличились запасы бензина, что стало сюрпризом для экспертов, ожидавших повышения спроса на бензин в разгар автомобильного сезона.

Добыча нефти в США увеличилась за неделю на 12 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,33 млн б/с.

Согласно оценкам Международного энергетического агентства, опубликованным в среду, добыча нефти за пределами ОПЕК, главным образом в США, вырастет в 2018 году на 1,5 млн баррелей в сутки (б/с), тогда как глобальный спрос на нефть повысится лишь на 1,4 млн б/с.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, Сенат США накануне 97 голосами "за" и двумя "против" включил поправку об антироссийских санкциях в законопроект о рестрикциях против Ирана. В четверг состоится заседание Еврогруппы касательно программы помощи Греции, что позволит этой стране получить транш и избежать дефолта в июле, также будут опубликованы данные по производственному индексу Филадельфии, недельным заявкам по безработице и промышленному производство в США.

По словам главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, Федрезерв ожидает расширения экономической активности умеренным темпом, укрепления рынка труда, инфляция останется немного ниже, но стабилизируется около 2% в среднесрочной перспективе. Согласно экономическому прогнозу, комитет ФРС собирается повысить ставку еще один раз в текущем году. Российский рубль продолжает ослабевать к доллару, а тема с новыми санкциями США относительно России давит на инвесторов, занимающихся инвестициями в российские активы. Однако пока законопроект по санкциям не подписан президентом США, у инвесторов есть время на переоценку позиций по российскому рынку.

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, возможные санкционные меры США могут включать ограничения для горнодобывающего сектора, что вполне согласуется с планируемыми мерами по защите американских производителей стали и алюминия. Однако предусматриваются и новые ухудшения условий кредитования для банков, а также участия в российских приватизациях. Соответственно, банковский сектор остается одним из основных источников пессимизма. Акции Сбербанка вошли в классическую "медвежью" фазу, потеряв более 20% от своего зимнего исторического максимума. "Газпром" (MOEX: GAZP) тоже имеет шанс пострадать от американских сенаторов, а если вспомнить планы по наращиванию экспорта американского СПГ, то подобный сценарий становится весьма возможным.

Довольно "ястребиный" тон ФРС на фоне слабой статистики начинает вызывать беспокойство относительно роста вероятности замедления американской экономики. Кроме того, вашингтонская политика в очередной раз оказывается в центре внимания.

Кроме повышения ставки ФРС сохраняется негативный потенциал в нефти. Плюс к этому очередные фантазии Сената США по российскому вопросу. И, наконец, дивидендные отсечки также будут оказывать давление на российский рынок акций. Все это повышает вероятность дальнейшего сползания индекса ММВБ в классический "медвежий" рынок. У рубля также остается все меньше оснований, чтобы удерживаться на текущих уровнях, считает А.Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в четверг упали акции "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-4,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-4,2%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-4,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-4,1%).

Подорожали бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,1%), "Мегафона" (MOEX: MFON) (+0,5%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 15,044 млрд руб. (из них 5,077 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).