Игра против рубля способна усилиться - ВТБ 24

"Федрезерв делает максимум для повышения прозрачности и предсказуемости своих будущих решений, - уверен главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. - Ожидаемое повышение процентной ставки на минувшем заседании FOMC сопровождалось незначительными изменениями прогнозных макропоказателей. Практически все они остались неизменными (включая ожидания ещё одного повышения базовой ставки до конца года), за исключением скорректированных в сторону понижения прогнозов по безработице. Оценки уровня безработицы в 2017-2019 гг были смещены до 0.3 п.п. вниз по сравнению с мартовским прогнозом. Более сильный рынок труда обещает способствовать усилению инфляционного давления, что уже в следующем году должно способствовать выходу инфляции на таргетируемый уровень 2%. Однако, главной новостью стало объявление количественных параметров начального этапа программы нормализации баланса ФРС. Начиная с введения лимита в объёме $10 млрд, в перспективе года ФРС постепенно увеличит его до $50 млрд в месяц. Это действительно очень плавный и осторожный вход в программу, который не должен заставлять инвесторов на финансовых рынках сильно нервничать. Распродаж в рисковых активов быть не должно. Открытым остаётся вопрос только начала запуска программы нормализации. Но и по этому вопросу ожидания заякорены – «довольно скоро», до конца года".

Максимум предсказуемости, минимум сюрпризов обуславливают отсутствие резкой реакции рынков на событие, указывает эксперт ВТБ24: "Нас в большей степени сейчас беспокоит развитие ситуации на рынке нефти, на динамику которой наш фондовый рынок реагирует всё острее, и всё заметнее откликается курс национальной валюты. Бивалютная корзина имеет высокие шансы завершить ростом 3 месяц подряд. Полагаем, что игра против рубля способна усилиться. Внимание игроков теперь сфокусировано на пятничном заседании ЦБ РФ. Российский центробанк продолжает политику снижения ключевой ставки, двигаясь в противоход действиям Федрезерва. Почему в таких условиях рубль должен дорожать – не совсем понятно. Тем более, что нефть на минимумах с начала года, да ещё и санкционное давление усиливают. Полагаем, что покупка акций компаний-экспортёров (особенно выплачивающих щедрые дивиденды) и «префов» Сургутнефтегаза останется популярной на рынке".