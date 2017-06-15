Решение ФРС увеличить ставку по федеральным фондам окажет слабое влияние на российский долговой рынок - Росбанк

" В среду долговые рынки оставались малоактивны, сегмент ОФЗ не стал исключением. Суверенная кривая доходности менялась в пределах +/- 3 бп., при сохранении спроса на короткие бумаги и продаж в долгосрочных выпусках. Решение ФРС увеличить ставку по федеральным фондам совпало с ожиданием большинства инвесторов, и по нашему мнению, окажет слабое влияние, как на локальный долговой рынок госбумаг, так и на российский рынок еврооблигаций. Последний находится в ожидании решения властей США по новым санкциям и размещения нового размещения суверенного долга (предположительно на следующей неделе). Удачный выбор бумаг позволил Минфину успешно провести аукционы ОФЗ: оба выпуска были размещены в полном объеме, спрос превысил предложение более чем в 1.5 раза. В то же время, несмотря на высокий спрос, обусловленный как погашением выпуска 26206, так и ожиданиями по снижению ключевой ставки на завтрашнем заседании, Минфин был вынужден заплатить премии участникам на обоих аукционах. Структура заявок на аукционе 26220 (5-лет) позволяет предположить, что почти половина размещения была выкуплена одним участником по уровню вторичного рынка. Остальные участники не были готовы переплачивать: доходность отсечения установилась на отметке 7.86% (премия 10 бп). Размещение второго выпуска 26219 (10-лет) прошло по доходности отсечения 7.82% с премией +6 бп ко вторичному рынку, что соответствует уровням предыдущих аукционов", - комментируют ситуацию на рынке рублевого долга аналитики Росбанка.