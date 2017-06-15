Рубль имеет все шансы на восстановление позиций - Росбанк

"Несмотря на то, что валюты развивающихся стран нашли поддержку во вчерашней американской статистике и коррекции доллара, рубль резко отступил к отметке 57.50, где и продолжил торговаться в ходе азиатской сессии. Причина для отклонения рубля от общей динамики достаточно банальна – отчет Департамента Энергетики о росте запасов бензина в США наперекор ожиданиям обрушил котировки «черного золота» на -2.9%. Фактор геополитической напряженности в Персидском заливе может также провоцировать давление на сырье, однако нас настораживает избирательная чувствительность к отдельным индикаторам из объемного пакета данных. Как правило, коррекции такого рода неустойчивы, и рубль имеет все шансы на восстановление позиций. Тем более, что озвученная риторика ФРС не спровоцировала непонимания, нивелировав факторы для коррекции расширенного индекса доллара", - комментируют ситуацию аналитики Росбанка.