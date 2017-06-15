Рубль слегка укрепляется к доллару и евро на фоне стабилизации цен на нефть

Москва. 15 июня. Доллар США и евро немного снижаются при открытии торгов на "Московской бирже" в четверг, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине на фоне стабилизации нефтяных цен.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 57,42-57,52 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,43 руб./$1 (-0,8 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 64,36 руб./EUR1 (-8,5 копейки), стоимость бивалютной корзины опустилась на 4,2 копейки по отношению к уровню закрытия среды, до 60,55 рубля.

Доллар при этом оказался на 39,72 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 41,19 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка повышается к доллару и евро при открытии торгов четверга на фоне стабилизации цен на нефть после падения до минимальных уровней с ноября по итогам предыдущей сессии. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК поднялась на 0,02% - до $47,01 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,09% - до $44,89 за баррель. По итогам предыдущей сессии цены на нефть упали в пределах 3,5-3,7%.

Падению цен на нефть в среду способствовали данные Минэнерго США, указавшие на менее существенное, чем ожидалось, снижение запасов нефти в стране. Кроме того, увеличились запасы бензина, что стало сюрпризом для экспертов, ожидавших повышения спроса на бензин в разгар автомобильного сезона.

Согласно данным Минэнерго, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,66 млн баррелей. Эксперты Citi Futures прогнозировали уменьшение запасов на 2-3 млн баррелей. Запасы бензина в США выросли за прошлую неделю на 2,1 млн баррелей - до максимального уровня почти за три месяца, дистиллятов - на 328 тыс. баррелей. Добыча нефти в США увеличилась за неделю на 12 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,33 млн.