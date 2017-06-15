Тема с новыми санкциями относительно России будет давить на инвесторов, занимающихся инвестициями в российские активы - Банк "Глобэкс"

"Индекс ММВБ, отреагировав на повышение верхнего уровня процентной ставки ФРС на 25 б.п. до 1,25%, снизится до 1815 пунктов на открытии торгов. Азиатские рынки последовали примеру американских и тоже снизились. Согласно опубликованному заявлению ФРС, комитет ожидает расширения экономической активности умеренным темпом, укрепление рынка труда, инфляция останется немного ниже, но стабилизируется около 2% в среднесрочной перспективе. Согласно экономическому прогнозу, комитет собирается повысить ставку еще один раз в текущем году. Российский рубль продолжит ослабевать к доллару. Тема с новыми санкциями относительно России будет давить на инвесторов, занимающихся инвестициями в российские активы. Однако пока законопроект по санкциям не подписан Президентом США, у инвесторов есть время на переоценку позиций по российскому рынку", - отмечает главный аналитик Банка "Глобэкс" Виктор Веселов.