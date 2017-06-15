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Главная / Мнения аналитиков / Тема с новыми санкциями относительно России будет давить на инвесторов, занимающихся инвестициями в российские активы - Банк "Глобэкс"
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15 июня 2017 года 10:09
Тема с новыми санкциями относительно России будет давить на инвесторов, занимающихся инвестициями в российские активы - Банк "Глобэкс"
"Индекс ММВБ, отреагировав на повышение верхнего уровня процентной ставки ФРС на 25 б.п. до 1,25%, снизится до 1815 пунктов на открытии торгов. Азиатские рынки последовали примеру американских и тоже снизились. Согласно опубликованному заявлению ФРС, комитет ожидает расширения экономической активности умеренным темпом, укрепление рынка труда, инфляция останется немного ниже, но стабилизируется около 2% в среднесрочной перспективе. Согласно экономическому прогнозу, комитет собирается повысить ставку еще один раз в текущем году. Российский рубль продолжит ослабевать к доллару. Тема с новыми санкциями относительно России будет давить на инвесторов, занимающихся инвестициями в российские активы. Однако пока законопроект по санкциям не подписан Президентом США, у инвесторов есть время на переоценку позиций по российскому рынку", - отмечает главный аналитик Банка "Глобэкс" Виктор Веселов.
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15 июня 2017 года 19:44
Москва. 15 июня. Доллар США растет, евро опускается на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль понижается к бивалютной корзине на фоне цен на нефть, находящихся вблизи минимальных отметок с ноября прошлого года. читать дальше
.15 июня 2017 года 19:27
Рынок акций РФ после обвала смог отыграть часть потерь, оборот Мосбиржи стал рекордным с декабря 2014г
Москва. 15 июня. Рынок акций РФ в четверг после дневного пика панических распродаж на новостях об ужесточении США антироссийских санкций и на фоне отсутствия оптимизма во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" к вечеру отыграл большую часть потерь; оборот акциями на "Мосбирже" стал рекордным с декабря 2014 года. читать дальше
.15 июня 2017 года 19:04
Москва. 15 июня. Котировки российских еврооблигаций в четверг заметно снижаются вслед за падением цен облигаций других emerging markets и американских казначейских обязательств (US Treasuries) после сделанных накануне заявлений руководства Федрезерва США относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились. читать дальше
.15 июня 2017 года 19:02
"Большую часть дня на валютном рынке рубль оставался под давлением новостей о возможном расширении антироссийских санкций. К окончанию рабочего дня пара доллар/рубль поднималась выше 57,8 руб. против утреннего открытия чуть выше 57,2 руб. При этом решение ФРС о повышении ставки, вероятно, если и... читать дальше
.15 июня 2017 года 18:40
(добавлен текст после 4-го абзаца и таблица) Финансовая группа (ФГ) "БКС" пересмотрела прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре ФГ. По итогам переоценки для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) и "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) была повышена... читать дальше
.15 июня 2017 года 18:18
четверг, 15 июня, российский рынок продолжил падать. Сегодня потери индекса ММВБ достигли -2,3%, индекс тестирует отметку 1800 пунктов, до которой не опускался с февраля 2016 года, констатирует аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова. РТС дешевеет на 3,2%, валютный индикатор пробил... читать дальше
.15 июня 2017 года 17:43
Финансовая группа (ФГ) "БКС" пересмотрела прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре ФГ. По итогам переоценки для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) и "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) была повышена рекомендация с "продавать" до "держать", а для акций... читать дальше
.15 июня 2017 года 17:21
Рынки энергоносителей пережили еще один удар в среду, в результате чего цены на нефть и природный газ продемонстрировали снижение, напоминает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. На этот раз было достаточно новостей по фундаментальным факторам. Министерство энергетики США... читать дальше
.15 июня 2017 года 16:58
"Российский рынок акций может попытаться отскочить вверх и избежать падения в "медвежий" рынок на дневном графике. Однако на внутридневном это вхождение уже произошло. Весьма большие объёмы сделок и попытка отскока на 30 пунктов от минимальных значений дня говорят об активных покупках или закрытии... читать дальше
.15 июня 2017 года 16:43
USD/RUB может продолжить движение вверх с вероятностью касания отметки 58 сразу на решении Банка России - ГК "Форекс Клуб"
"Рубль коснулся отметки 57,63 на совокупности факторов. Здесь и рост доллара после довольно агрессивного настроя ФРС в отношении курса монетарной политики. Здесь и движение Brent к отметке 46,70. Здесь и решение США расширить санкции против отдельных российских секторов. Здесь и ожидания по ставке... читать дальше
.15 июня 2017 года 16:18
Фондовые "быки" не будут активничать с покупками, пока не будет ясности касательно новых санкций против России - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Пружина", которая поддерживала индекс ММВБ над уровнем 1850 пунктов, "лопнула", и что с этим делать пока непонятно. "Быки" не будут активничать с покупками, пока не будет ясности касательно новых санкций против России. К тому же сейчас в мире наблюдается тренд по выходу инвесторов из... читать дальше
.15 июня 2017 года 15:49
Российские фондовые индексы будут консолидироваться вблизи своих локальных минимумов - Dukascopy Bank SA
"Обвал нефтяных котировок и укрепление доллара вызвали резкое падение российских индексов акций в первой половине торговой сессии четверга, 15 июня. Так, индекс ММВБ обновил минимумы последних двенадцати месяцев и опустился на 2,8%, а индекс РТС потерял 3,42%. Дополнительное давление на российские... читать дальше
.15 июня 2017 года 15:40
Москва. 15 июня. Доллар США растет, евро опускается на "Московской бирже" в четверг днем; несмотря на продолжение снижения цен на нефть, рубль стабилен к бивалютной корзине в связи с началом налоговых выплат. читать дальше
.15 июня 2017 года 15:22
Новое приближение пары евро/доллар к максимумам после вчерашнего энергичного роста и падения стало бы "бычьим" сигналом" - Saxo Bank
"Доллар пытается восстановиться от вчерашних минимумов, однако показатели доходности преимущественно остаются без изменений, а рынку, похоже, нет особого дела до заявлений ФРС о намерениях. Таким образом, сейчас нельзя с полной уверенностью говорить о потенциале краткосрочного движения, и мы... читать дальше
.15 июня 2017 года 15:00
Глава Минэкономразвития, Максим Орешкин, находясь в Китае, рассказал о том, что повышение ставки Федрезерва снизит приток капитала в Россию и постепенно будет давить на курс российской валюты, указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. По мнению министра,... читать дальше
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