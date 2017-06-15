Сегодня ждем проторговки Brent в районе 47-48 долларов/баррель - Промсвязьбанк

"Котировки фьючерса на Brent вчера упали к отметке 47 долларов/баррель на фоне разочаровывающей порции статданных по США. Помимо слабых данных по розничным продажам и складским запасам, затуманивающим перспективы экономики США, негативную реакцию рынка вызвали недельные данные Минэнерго по рынку энергоносителей в стране, которые пошли вразрез с оценками Американского института нефти (API): хотя запасы сырой нефти на прошлой неделе и сократились на 1,7 млн барр (ожидалось снижение на 2,7 млн), а загрузка НПЗ подросла, сжался импорт (-0,48 млн барр./сутки), выросли запасы бензинов (+2,1 млн барр.) и экспорт нефти (0,7 млн барр., против 0,56 на позапрошлой неделе). В целом оцениваем данные Минэнерго США как не очень хорошие. Сегодня ждем проторговки Brent в районе 47-48 долларов/баррель", - указывает аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.