Утренние прогнозы: рынок акций РФ останется под давлением

В среду рынок акций падал вслед за нефтью. По итогам торгов индекс ММВБ упал до 1838,32 пункта (-1,2%), индекс РТС - до 1013,78 пункта (-1,7%). На утро четверга ситуация вновь располагает к снижению. Давление на котировки окажут внешний фон, падение цен на нефть, принятие Сенатом США нового пакета санкций против России.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов сегодня в начале дня складывается умеренно негативное. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $47 за баррель, оставаясь под давлением после публикации данных о росте добычи "черного золота" в США и прогнозов дальнейшего увеличения американской буровой активности. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром снижаются. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют нисходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1830-1835 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор сегодня может обозначить снижение более чем на 20% от его максимума текущего года, что является индикатором фазы "медвежьего" рынка с характерным для его участников преобладающим пессимизмом. При этом поддержку индексу ММВБ сегодня может оказать ослабление позиций рубля к доллару США".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Индекс ММВБ начнет торги, скорее всего, в "минусе". Давление на котировки окажут внешний фон, падение цен на нефть, принятие Сенатом США нового пакета санкций против России. В ближайшие сессии ждем попытки продолжить снижение к 1800 пунктам по индексу ММВБ. Около 1800 пунктов возможны попытки отскока вверх. Агрессивный вариант предполагает покупки в ходе текущего снижения в расчете на будущую коррекцию к 1950-2050 пунктам. В консервативном сценарии покупки возможны по факту появления признаков формирования “дна”, которых на текущий момент не наблюдается. Сегодня значимое влияние на ход торгов может оказать “Прямая линия с Владимиром Путиным”.

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно продолжение коррекции вниз по индексу РТС под влиянием внешнего фона. Вчерашнее решение ФРС США сместить целевой диапазон базовой процентной ставки на 0,25 п.п. выше не стало неожиданностью для участников рынка, но сопутствующие детали предстоящего сокращения баланса ФРС стали указанием на более агрессивное, чем ожидалось, сворачивание стимулирования экономики. Кроме того, сенат США проголосовал за расширение санкций в отношении компаний РФ, что следует отнести к факторам негативного влияния на спрос в российском секторе "голубых фишек". На валютном рынке возможно укрепление доллара США с закреплением пары доллар-рубль. выше границы краткосрочной консолидации (примерно 57,2). ".

TeleTrade (Анастасия Игнатенко): "На мой взгляд, чрезвычайно много пессимизма сейчас присутствует на нашем рынке акций, и реакция игроков на выходящие данные также выглядит чрезмерной. Поэтому надеюсь, что такое поведение нашего рынка продлится не долго, но предсказывать "дно" индекса ММВБ не берусь, это может быть и уровень 1825 пунктов (промежуточная поддержка), и уровень 1775 пунктов (ЕМА200 на неделях). С другой стороны, сегодня с 12:00 мск будет включена прямая линия с нашим президентом Владимиром Путиным, через которую многие желающие смогут задать свой вопрос. Обычно такие выступления способствуют всплеску доверия инвесторов и обычных людей к российской экономике, что отражается в положительной динамике ведущих индексов. Проверим, как работает эта закономерность сегодня, хотя надежд, признаться, мало".

Промсвязьбанк: "Сегодня к открытию торгов сформировался слабо негативный внешний фон. Цены на нефть пока не демонстрируют попыток отскока от отметки 47 долларов/баррель, а сентимент на мировых рынках акций варьируется от нейтрального до умеренно негативного. На этом фоне индекс ММВБ может открыться вблизи 1835-1840 пунктов, но имеет шансы продолжить снижение в течение дня".