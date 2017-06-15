Повышается вероятность дальнейшего сползания индекса ММВБ в классический "медвежий" рынок - "Открытие Брокер"

"Внешний фон перед стартом фондовых торгов в России не способствует оптимизму. Кроме повышения ставки ФРС сохраняется негативный потенциал в нефти. Плюс к этому очередные фантазии Сената США по российскому вопросу. И, наконец, дивидендные отсечки также будут оказывать давление на рынок. Все это повышает вероятность дальнейшего сползания индекса ММВБ в классический "медвежий" рынок. У рубля также остаётся все меньше оснований, чтобы удерживаться на текущих уровнях", - предупреждает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.