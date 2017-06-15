Вектор на фондовом рынке еще больше сместился в сторону продавцов - TeleTrade

"На мой взгляд, чрезвычайно много пессимизма сейчас присутствует на нашем рынке акций, и реакция игроков на выходящие данные также выглядит чрезмерной. Поэтому надеюсь, что такое поведение нашего рынка продлится не долго, но предсказывать "дно" индекса ММВБ не берусь, это может быть и уровень 1825 пунктов (промежуточная поддержка), и уровень 1775 пунктов (ЕМА200 на неделях). С другой стороны, сегодня с 12:00 мск будет включена прямая линия с нашим президентом Владимиром Путиным, через которую многие желающие смогут задать свой вопрос. Обычно такие выступления способствуют всплеску доверия инвесторов и обычных людей к российской экономике, что отражается в положительной динамике ведущих индексов. Проверим, как работает эта закономерность сегодня, хотя надежд, признаться, мало", - отмечает ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.