Пока не видим предпосылок для восстановления Brent - eToro

Новая волна продаж на рынке нефти не заставила себя долго ждать, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Катализатором обвала котировок Brent к 5-недельным минимумам послужили данные Минэнерго, которые не устроили участников рынка. Цены, которые в моменте опускались в район 46,77, к закрытию не смогли вернуться за пределы уровня 47 и остались под давлением.

На прошлой неделе запасы углеводородов в США сократились на 1,66 млн баррелей, не оправдав ожиданий падения почти на 2,5 млн. Но больше трейдеров расстроил компонент запасов бензина, которые не хотят падать, невзирая на сезонный фактор. Объемы выросли на 2 млн баррелей, тогда как ожидалось сокращение на 1,15 млн. Более того, снова увеличилась добыча, на 0,1% в недельном эквиваленте. Рост производства, по сути, не стал сюрпризом, учитывая непрерывный рост буровой активности в стране. Тем не менее, это послужило поводом для агрессивных распродаж на рынке, который сейчас остро реагирует на любой негативный сигнал.

"С начала недели Brent теряет уже 2,5%, а с начала месяца – почти 8%. И пока мы не видим предпосылок для восстановления актива, который в лучшем случае может стабилизироваться немногим выше минимумов 5 мая. Локально на цены давит американская статистика по запасам, производству и бурению, а в более широком аспекте отсутствие прогресса в восстановлении баланса спроса и предложения на глобальном рынке. Даже ОПЕК, которая, по крайней мере, должна действовать в рамках договоренностей об ограничении добычи, пока не добилась видимых успехов. Вдобавок ко всем этим факторам может проявиться еще один "медвежий" сигнал – рост доллара, который получил поддержку после вчерашнего заседания ФРС. Регулятор повысил ставку, представил подробности плана сокращения баланса и дал благоприятную экономическую оценку. Потенциальное повышение привлекательности американской валюты также не сыграет в пользу нефти", - указывает специалист eToro.