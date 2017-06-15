.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  На рынке рублевых корпоративных бондов в четверг не сложится ярко выраженной динамики
.
ГЛАВНОЕ
Экономика России вошла в период роста
Рецессия в России преодолена, заявил президент Владимир Путин в ходе "прямой линии". ВВП за январь-апрель вырос на 0,7%. При этом он обратил внимание на тревожный факт: увеличилось число людей, живущих за чертой бедности
 
Сенат США поддержал ужесточение санкций против РФ: под ударом "Северный поток 2"
Сенат США в среду одобрил поправку, предусматривающую ужесточение санкций в отношении России. "За" проголосовали подавляющее большинство сенаторов, "против" - двое. Речь идет о поправке в законопроект, который изначально предусматривал санкционное...
 
Рубль по-прежнему привлекателен - Силуанов
Решение Федеральной резервной системы (ФРС) по повышению целевого диапазона ставки по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов - до 1-1,25% годовых не влияет на планы РФ по размещению евробондов на $3 млрд, считает министр финансов РФ...
 
За пенсию военным предлагают послужить 25 лет
В ведомства, в которых предусмотрена военная служба, разработали законопроект об увеличении нижнего предела выслуги лет, дающего право на получение военной пенсии, с 20 до 25 лет, сообщает "Коммерсантъ". Соответствующая работа велась с марта по...
 
15 июня 2017 года 09:45

На рынке рублевых корпоративных бондов в четверг не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 15 июня. На рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, а также в ожидании пятничного заседания Банка России, на котором, как ожидается, в очередной раз будет понижена ключевая ставка, полагают эксперты.

Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average вырос в среду до очередного рекорда, S&P 500 и Nasdaq завершили торги снижением после публикации результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Федрезерв по итогам заседания 13-14 июня принял решение повысить целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов - до 1-1,25% годовых, говорится в коммюнике по результатам июньского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Решение FOMC совпало с ожиданиями подавляющего большинства экономистов и участников рынка.

ФРС дала понять, что по-прежнему рассчитывает на еще одно, третье, повышение ставки в 2017 году и сохраняет планы подъема ставки в 2018 году. Это застало врасплох многих инвесторов, полагавших, что американский ЦБ замедлит темпы подъема ставки в связи с сохранением слабой инфляции. Кроме того, Федрезерв планирует начать сокращение активов на балансе, объем которых после стимулирующих программ достиг $4,5 трлн, уже в этом году.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в четверг, инвесторы фиксируют прибыли после заседания ФРС. Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,22%, гонконгский Hang Seng опустился на 1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,2%, южнокорейский KOSPI потерял 0,5%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%.

В свою очередь цены на нефть стабилизировались в четверг после падения до минимальных уровней с ноября по итогам предыдущей сессии, однако опасения избытка нефти на мировом рынке продолжают оказывать давление на рынок. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:34 МСК поднялась на 0,06% - до $47,03 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы упали в цене на 3,53% - до $47 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,04% - до $44,71 за баррель.

Падению цен на нефть в среду способствовали данные Минэнерго США, указавшие на менее существенное, чем ожидалось, снижение запасов нефти в стране. Кроме того, увеличились запасы бензина, что стало сюрпризом для экспертов, ожидавших повышения спроса на бензин в разгар автомобильного сезона. Согласно данным Минэнерго, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,66 млн баррелей. Эксперты Citi Futures прогнозировали уменьшение запасов на 2-3 млн баррелей. Запасы бензина в США выросли за прошлую неделю на 2,1 млн баррелей - до максимального уровня почти за три месяца, дистиллятов - на 328 тыс. баррелей. Добыча нефти в США увеличилась за неделю на 12 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,33 млн баррелей в сутки.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла почти в 2,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 25,243 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,05 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 июня вырос на 0,11% по отношению к предыдущему торговому дню (в основном за счет заметного роста стоимости облигаций "Ростелеком-18" (MOEX: RTKM) и "Автодор-001Р-01") и составил 105,68 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,13%, поднявшись до 513,81 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Ростелеком-18" (+1,5%), "Автодор-001Р-01" (+1,2%) и "Внешэкономбанк БО-14" (+0,54%), а в лидерах снижения - "Металлоинвест БО-08" (-0,46%), "Сбербанк БО-37" (-0,2%) и "ГТЛК БО-01" (-0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) завершил размещение облигаций серии БО-13 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на бумаги проходил 8 июня. Спрос на 3-летние бумаги превысил предложение в 1,5 раза, заявки на покупку облигаций подали 86 инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена в размере 8,65% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

ООО "Каркаде" завершило размещение облигаций серии БО-03 объемом 2,5 млрд рублей. Сбор заявок на 3-летние бумаги проходил с 6 по 8 июня. Ставка 1-го купона была установлена в размере 13,5% годовых. Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрены квартальные купоны и амортизационная структура погашения: в даты выплаты 1-11-го купонов погашается по 8,3% от номинала. В дату выплаты 12-го купона - 8,7% от номинала.

Россельхозбанк (РСХБ) установил финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-02Р объемом не менее 10 млрд рублей на уровне 8,65% годовых, что соответствует доходности к погашению через 4 года на уровне 8,84% годовых. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Сбор заявок на бумаги прошел 14 июня. Техническое размещение бумаг запланировано на 26 июня.

ПАО "Инвестиционно-финансовая корпорация "Союз" установило ставку 3-го купона облигации 2-й серии объемом в размере 10% годовых (99,73 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Размещение 2-й серии облигаций компании объемом 10 млрд рублей прошло в декабре 2012 года. Цена размещения составила 79,2% номинальной стоимости облигации. Ставка 1-го купона составляет 2% годовых, 2-го купона - 12% годовых. Бумаги имеют 13 годовых купонов.

ООО "Бизнес консалтинг" установило ставку 6-го купона облигаций 1-й серии в размере 10,75% годовых (53,6 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Компания разместила 1-й выпуск бондов на 3 млрд рублей в декабре 2014 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 17,5% годовых. Ставка 2-го купона - 13,1% годовых, 3-го купона - 12,5% годовых, 4-5-го купонов - 12% годовых.

ООО "БКЗ финанс" установило ставку 6-го купона облигаций 1-й серии в размере 10,75% годовых (58,84 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Компания в декабре 2014 года разместила 5-летние дебютные бонды на 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена выплата 10 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 17% годовых. Ставка 2-го купона - 13,9% годовых, 3-го купона - 12,3% годовых, 4-5-го купонов - 11,8% годовых.

Локо-банк в рамках оферты приобрел 1 млн 486,488 тыс. облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 4 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 37,2% выпуска. Банк в июле 2013 года разместил 5-й выпуск биржевых облигаций объемом 3 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 9% годовых. Ставку 2-го купона эмитент установил в размере 9,5% годовых, 3-4-го купонов - 11,5% годовых, 5-6-го купонов - 14% годовых, 7-8-го купонов - 12,55% годовых. В августе 2015 года банк доразместил выпуск на 1 млрд рублей. В настоящее время объем выпуска в обращении составляет 4 млрд рублей.

Металлинвестбанк принял решение 4 июля выкупить облигации серии БО-02 по цене 100% от номинальной стоимости. Банк обязуется приобрести до 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 26 по 30 июня. Размещение 5-летнего облигационного займа объемом 2 млрд рублей состоялось в мае 2015 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Ставка текущего купона установлена в размере 11% годовых. Следующая оферта по выпуску запланирована на 27 ноября 2017 года.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
15 июня 2017 года 19:44
Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне торгующейся на ноябрьских минимумах нефти
Москва. 15 июня. Доллар США растет, евро опускается на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль понижается к бивалютной корзине на фоне цен на нефть, находящихся вблизи минимальных отметок с ноября прошлого года.    читать дальше
.
15 июня 2017 года 19:27
Рынок акций РФ после обвала смог отыграть часть потерь, оборот Мосбиржи стал рекордным с декабря 2014г
Москва. 15 июня. Рынок акций РФ в четверг после дневного пика панических распродаж на новостях об ужесточении США антироссийских санкций и на фоне отсутствия оптимизма во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" к вечеру отыграл большую часть потерь; оборот акциями на "Мосбирже" стал рекордным с декабря 2014 года.    читать дальше
.
15 июня 2017 года 19:04
Цены евробондов РФ в четверг снижаются вслед за UST и другими emerging markets
Москва. 15 июня. Котировки российских еврооблигаций в четверг заметно снижаются вслед за падением цен облигаций других emerging markets и американских казначейских обязательств (US Treasuries) после сделанных накануне заявлений руководства Федрезерва США относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.    читать дальше
.
15 июня 2017 года 19:02
Банк России снизит ставку, но сохранит консервативный подход - ИК "Велес Капитал"
"Большую часть дня на валютном рынке рубль оставался под давлением новостей о возможном расширении антироссийских санкций. К окончанию рабочего дня пара доллар/рубль поднималась выше 57,8 руб. против утреннего открытия чуть выше 57,2 руб. При этом решение ФРС о повышении ставки, вероятно, если и...    читать дальше
.
15 июня 2017 года 18:40
БКС изменил рейтинги акций большинства компаний электроэнергетического сектора РФ после переоценки
(добавлен текст после 4-го абзаца и таблица) Финансовая группа (ФГ) "БКС" пересмотрела прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре ФГ. По итогам переоценки для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) и "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) была повышена...    читать дальше
.
15 июня 2017 года 18:18
Индекс ММВБ тестирует отметку 1800 пунктов - УК "Райффайзен Капитал"
четверг, 15 июня, российский рынок продолжил падать. Сегодня потери индекса ММВБ достигли -2,3%, индекс тестирует отметку 1800 пунктов, до которой не опускался с февраля 2016 года, констатирует аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова. РТС дешевеет на 3,2%, валютный индикатор пробил...    читать дальше
.
15 июня 2017 года 17:43
БКС изменил рейтинги акций большинства компаний электроэнергетического сектора РФ после переоценки
Финансовая группа (ФГ) "БКС" пересмотрела прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре ФГ. По итогам переоценки для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) и "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) была повышена рекомендация с "продавать" до "держать", а для акций...    читать дальше
.
15 июня 2017 года 17:21
Уверенность в эффективности соглашения ОПЕК на рынке нефти снижается - Julius Baer
Рынки энергоносителей пережили еще один удар в среду, в результате чего цены на нефть и природный газ продемонстрировали снижение, напоминает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. На этот раз было достаточно новостей по фундаментальным факторам. Министерство энергетики США...    читать дальше
.
15 июня 2017 года 16:58
"Агрессия" в заполнении портфелей новыми акциями пока не столь разумна - "Открытие Брокер"
"Российский рынок акций может попытаться отскочить вверх и избежать падения в "медвежий" рынок на дневном графике. Однако на внутридневном это вхождение уже произошло. Весьма большие объёмы сделок и попытка отскока на 30 пунктов от минимальных значений дня говорят об активных покупках или закрытии...    читать дальше
.
15 июня 2017 года 16:43
USD/RUB может продолжить движение вверх с вероятностью касания отметки 58 сразу на решении Банка России - ГК "Форекс Клуб"
"Рубль коснулся отметки 57,63 на совокупности факторов. Здесь и рост доллара после довольно агрессивного настроя ФРС в отношении курса монетарной политики. Здесь и движение Brent к отметке 46,70. Здесь и решение США расширить санкции против отдельных российских секторов. Здесь и ожидания по ставке...    читать дальше
.
15 июня 2017 года 16:18
Фондовые "быки" не будут активничать с покупками, пока не будет ясности касательно новых санкций против России - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Пружина", которая поддерживала индекс ММВБ над уровнем 1850 пунктов, "лопнула", и что с этим делать пока непонятно. "Быки" не будут активничать с покупками, пока не будет ясности касательно новых санкций против России. К тому же сейчас в мире наблюдается тренд по выходу инвесторов из...    читать дальше
.
15 июня 2017 года 15:49
Российские фондовые индексы будут консолидироваться вблизи своих локальных минимумов - Dukascopy Bank SA
"Обвал нефтяных котировок и укрепление доллара вызвали резкое падение российских индексов акций в первой половине торговой сессии четверга, 15 июня. Так, индекс ММВБ обновил минимумы последних двенадцати месяцев и опустился на 2,8%, а индекс РТС потерял 3,42%. Дополнительное давление на российские...    читать дальше
.
15 июня 2017 года 15:40
Рубль стабилен к бивалютной корзине в первый день налогового периода
Москва. 15 июня. Доллар США растет, евро опускается на "Московской бирже" в четверг днем; несмотря на продолжение снижения цен на нефть, рубль стабилен к бивалютной корзине в связи с началом налоговых выплат.    читать дальше
.
15 июня 2017 года 15:22
Новое приближение пары евро/доллар к максимумам после вчерашнего энергичного роста и падения стало бы "бычьим" сигналом" - Saxo Bank
"Доллар пытается восстановиться от вчерашних минимумов, однако показатели доходности преимущественно остаются без изменений, а рынку, похоже, нет особого дела до заявлений ФРС о намерениях. Таким образом, сейчас нельзя с полной уверенностью говорить о потенциале краткосрочного движения, и мы...    читать дальше
.
15 июня 2017 года 15:00
Наши цели для роста – это 62 - 63 рубля за доллар - "Аналитика Онлайн"
Глава Минэкономразвития, Максим Орешкин, находясь в Китае, рассказал о том, что повышение ставки Федрезерва снизит приток капитала в Россию и постепенно будет давить на курс российской валюты, указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. По мнению министра,...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.