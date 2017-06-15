На рынке рублевых корпоративных бондов в четверг не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 15 июня. На рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, а также в ожидании пятничного заседания Банка России, на котором, как ожидается, в очередной раз будет понижена ключевая ставка, полагают эксперты.

Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average вырос в среду до очередного рекорда, S&P 500 и Nasdaq завершили торги снижением после публикации результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Федрезерв по итогам заседания 13-14 июня принял решение повысить целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов - до 1-1,25% годовых, говорится в коммюнике по результатам июньского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Решение FOMC совпало с ожиданиями подавляющего большинства экономистов и участников рынка.

ФРС дала понять, что по-прежнему рассчитывает на еще одно, третье, повышение ставки в 2017 году и сохраняет планы подъема ставки в 2018 году. Это застало врасплох многих инвесторов, полагавших, что американский ЦБ замедлит темпы подъема ставки в связи с сохранением слабой инфляции. Кроме того, Федрезерв планирует начать сокращение активов на балансе, объем которых после стимулирующих программ достиг $4,5 трлн, уже в этом году.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в четверг, инвесторы фиксируют прибыли после заседания ФРС. Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,22%, гонконгский Hang Seng опустился на 1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,2%, южнокорейский KOSPI потерял 0,5%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%.

В свою очередь цены на нефть стабилизировались в четверг после падения до минимальных уровней с ноября по итогам предыдущей сессии, однако опасения избытка нефти на мировом рынке продолжают оказывать давление на рынок. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:34 МСК поднялась на 0,06% - до $47,03 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы упали в цене на 3,53% - до $47 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,04% - до $44,71 за баррель.

Падению цен на нефть в среду способствовали данные Минэнерго США, указавшие на менее существенное, чем ожидалось, снижение запасов нефти в стране. Кроме того, увеличились запасы бензина, что стало сюрпризом для экспертов, ожидавших повышения спроса на бензин в разгар автомобильного сезона. Согласно данным Минэнерго, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,66 млн баррелей. Эксперты Citi Futures прогнозировали уменьшение запасов на 2-3 млн баррелей. Запасы бензина в США выросли за прошлую неделю на 2,1 млн баррелей - до максимального уровня почти за три месяца, дистиллятов - на 328 тыс. баррелей. Добыча нефти в США увеличилась за неделю на 12 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,33 млн баррелей в сутки.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла почти в 2,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 25,243 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,05 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 июня вырос на 0,11% по отношению к предыдущему торговому дню (в основном за счет заметного роста стоимости облигаций "Ростелеком-18" (MOEX: RTKM) и "Автодор-001Р-01") и составил 105,68 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,13%, поднявшись до 513,81 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Ростелеком-18" (+1,5%), "Автодор-001Р-01" (+1,2%) и "Внешэкономбанк БО-14" (+0,54%), а в лидерах снижения - "Металлоинвест БО-08" (-0,46%), "Сбербанк БО-37" (-0,2%) и "ГТЛК БО-01" (-0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) завершил размещение облигаций серии БО-13 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на бумаги проходил 8 июня. Спрос на 3-летние бумаги превысил предложение в 1,5 раза, заявки на покупку облигаций подали 86 инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена в размере 8,65% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

ООО "Каркаде" завершило размещение облигаций серии БО-03 объемом 2,5 млрд рублей. Сбор заявок на 3-летние бумаги проходил с 6 по 8 июня. Ставка 1-го купона была установлена в размере 13,5% годовых. Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрены квартальные купоны и амортизационная структура погашения: в даты выплаты 1-11-го купонов погашается по 8,3% от номинала. В дату выплаты 12-го купона - 8,7% от номинала.

Россельхозбанк (РСХБ) установил финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-02Р объемом не менее 10 млрд рублей на уровне 8,65% годовых, что соответствует доходности к погашению через 4 года на уровне 8,84% годовых. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Сбор заявок на бумаги прошел 14 июня. Техническое размещение бумаг запланировано на 26 июня.

ПАО "Инвестиционно-финансовая корпорация "Союз" установило ставку 3-го купона облигации 2-й серии объемом в размере 10% годовых (99,73 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Размещение 2-й серии облигаций компании объемом 10 млрд рублей прошло в декабре 2012 года. Цена размещения составила 79,2% номинальной стоимости облигации. Ставка 1-го купона составляет 2% годовых, 2-го купона - 12% годовых. Бумаги имеют 13 годовых купонов.

ООО "Бизнес консалтинг" установило ставку 6-го купона облигаций 1-й серии в размере 10,75% годовых (53,6 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Компания разместила 1-й выпуск бондов на 3 млрд рублей в декабре 2014 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 17,5% годовых. Ставка 2-го купона - 13,1% годовых, 3-го купона - 12,5% годовых, 4-5-го купонов - 12% годовых.

ООО "БКЗ финанс" установило ставку 6-го купона облигаций 1-й серии в размере 10,75% годовых (58,84 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Компания в декабре 2014 года разместила 5-летние дебютные бонды на 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена выплата 10 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 17% годовых. Ставка 2-го купона - 13,9% годовых, 3-го купона - 12,3% годовых, 4-5-го купонов - 11,8% годовых.

Локо-банк в рамках оферты приобрел 1 млн 486,488 тыс. облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 4 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 37,2% выпуска. Банк в июле 2013 года разместил 5-й выпуск биржевых облигаций объемом 3 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 9% годовых. Ставку 2-го купона эмитент установил в размере 9,5% годовых, 3-4-го купонов - 11,5% годовых, 5-6-го купонов - 14% годовых, 7-8-го купонов - 12,55% годовых. В августе 2015 года банк доразместил выпуск на 1 млрд рублей. В настоящее время объем выпуска в обращении составляет 4 млрд рублей.

Металлинвестбанк принял решение 4 июля выкупить облигации серии БО-02 по цене 100% от номинальной стоимости. Банк обязуется приобрести до 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 26 по 30 июня. Размещение 5-летнего облигационного займа объемом 2 млрд рублей состоялось в мае 2015 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Ставка текущего купона установлена в размере 11% годовых. Следующая оферта по выпуску запланирована на 27 ноября 2017 года.