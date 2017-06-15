Brent чуть выше $47 за баррель

Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average вырос в среду до очередного рекорда, S&P 500 и Nasdaq завершили торги снижением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в четверг. Цены на нефть стабилизировались в четверг.

Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average вырос в среду до очередного рекорда, S&P 500 и Nasdaq завершили торги снижением после публикации результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв по итогам заседания 13-14 июня принял решение повысить целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов - до 1-1,25% годовых, говорится в коммюнике по результатам июньского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Решение FOMC совпало с ожиданиями подавляющего большинства экономистов и участников рынка.

ФРС по-прежнему рассчитывает на еще одно, третье, повышение ставки в 2017 году.

Кроме того, Федрезерв планирует начать сокращение активов на балансе, объем которых после стимулирующих программ достиг $4,5 трлн, уже в этом году.

Фондовый рынок продемонстрировал сдержанную реакцию на итоги заседания ФРС.

"Когда вероятность подъема ставки выше 99% трудно давать реакцию после подтверждения ожиданий", - отмечает аналитик TD Ameritrade Джей Кинахан.

"Многие надеялись, что американский ЦБ обнародует детали сокращения объема активов на балансе - например, насколько, как скоро и какими темпами он намерен уменьшать размер баланса. Однако ФРС не стала говорить чего-то определенного, отметив лишь, что начнет постепенно сокращать объем активов в этом году", - говорит эксперт.

Статданные, опубликованные в среду, указали на неожиданное снижение потребительских цен в США в мае и максимальное с начала 2016 года падение розничных продаж.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в прошлом месяце уменьшились на 0,1% по сравнению с апрелем и увеличились на 1,9% относительно мая 2016 года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики Уолл-стрит в среднем ожидали, что первый показатель будет нулевым, а рост второго составит 2%.

Цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в мае выросли на 0,1% за месяц и на 1,7% за год.

Розничные продажи в США в мае 2017 года сократились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, темпы снижения стали максимальными с января прошлого года, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Аналитики Уолл-стрит не ожидали изменения показателя.

Председатель Федрезерва Джанет Йеллен в ходе пресс-конференции по итогам заседания ФРС заявила, что по-прежнему ожидает ускорения инфляции до целевого уровня в 2% в следующем году.

Рост котировок акций Home Depot Inc. (+1,8%), Travelers Cos. (+1,5%) и General Electric (+0,8%) поддержал индекс Dow Jones в среду.

Бумаги нефтяных компаний подешевели по итогам торгов вслед за падением цен на нефть. Стоимость акций Chevron упала на 1,4%, Exxon Mobil Corp. - на 1,1%, Transocean - на 5,1%.

Акции Tesla Inc. в среду подорожали на 1,3% после скачка цены до рекордного уровня во вторник. Накануне стало известно, что люксовый внедорожник Tesla - Model X - получил наивысший рейтинг безопасности от Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA) США.

Стоимость бумаг H&R Block Inc. подскочила на 7,9%. Компания, оказывающая услуги по подготовке налоговых деклараций, объявила о 9%-ном повышении дивидендов на фоне более сильных, чем ожидалось, прибыли и выручки за четвертый финансовый квартал.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду увеличился на 0,2% - до 21374,56 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 0,1%, составив 2437,92.

Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 0,4% - до 6194,89 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в четверг, инвесторы фиксируют прибыли после заседания Федеральной резервной системы (ФРС), пишет MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 потерял в ходе торгов 0,2%, гонконгский Hang Seng опустился на 1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,2%, южнокорейский KOSPI потерял 0,5%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%.

Федрезерв по итогам заседания 13-14 июня принял решение повысить целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов - до 1-1,25% годовых, говорится в коммюнике по результатам июньского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Решение FOMC совпало с ожиданиями подавляющего большинства экономистов и участников рынка.

Кроме того, Федрезерв планирует начать сокращение активов на балансе, объем которых после стимулирующих программ достиг $4,5 трлн, уже в этом году.

ФРС дала понять, что по-прежнему рассчитывает на еще одно, третье, повышение ставки в 2017 году и сохраняет планы подъема ставки в 2018 году. Это застало врасплох многих инвесторов, полагавших, что американский ЦБ замедлит темпы подъема ставки в связи с сохранением слабой инфляции.

"Федрезерв показал более "ястребиный" настрой, чем ожидалось", - отмечает аналитик IG Markets в Мельбурне Крис Уэстон.

Председатель Федрезерва Джанет Йеллен в ходе пресс-конференции по итогам заседания ФРС заявила, что по-прежнему ожидает ускорения инфляции до целевого уровня в 2% в следующем году.

Акции японских экспортеров, а также финкомпаний дешевеют в четверг, поскольку иена, существенно укрепившаяся относительно доллара США накануне, сохраняет свои позиции в ожидании пятничного заседания Банка Японии.

Стоимость бумаг Mitsubishi UFJ Financial упала в ходе торгов на 1,8%, Mizuho Financial - на 1,7%, Toyota Motor - на 0-9%, Honda Motor - на 0,1%.

Котировки акций горнодобывающих компаний Rio Tinto и BHP Billiton снизились соответственно на 3,7% и 3%.

Акции нефтекомпаний дешевеют на фоне существенного падения стоимости нефти по итогам торгов в среду. Цены бумаг австралийских Santos и Oil Search снизились на 4,9% и 4%, японских Japan Petroleum и Inpex - соответственно на 0,4% и 0,6%, китайских Sinopec и Cnooc - на 2,2% и 1,5%.

Статданные из Австралии, опубликованные в четверг, указали на снижение безработицы в стране до минимального уровня с 2013 года.

Безработица в Австралии в мае уменьшилась до 5,5% с апрельских 5,7%, сообщило австралийское статистическое агентство. Количество занятых повысилось на 42 тыс. при ожидавшемся экспертами увеличении на 10 тыс.

Цены на нефть стабилизировались в четверг после падения до минимальных уровней с ноября по итогам предыдущей сессии, однако опасения избытка нефти на мировом рынке продолжают оказывать давление на рынок, пишет MarketWatch.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК поднялась на $0,05 (0,11%) - до $47,05 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы упали в цене на $1,72 (3,53%) - до $47 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,02 (0,04%) - до $44,71 за баррель. Контракт подешевел на $1,73 (3,72%) - до $44,73 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Падению цен на нефть в среду способствовали данные Минэнерго США, указавшие на менее существенное, чем ожидалось, снижение запасов нефти в стране. Кроме того, увеличились запасы бензина, что стало сюрпризом для экспертов, ожидавших повышения спроса на бензин в разгар автомобильного сезона.

Согласно данным Минэнерго, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,66 млн баррелей. Эксперты Citi Futures прогнозировали уменьшение запасов на 2-3 млн баррелей.

Запасы бензина в США выросли за прошлую неделю на 2,1 млн баррелей - до максимального уровня почти за три месяца, дистиллятов - на 328 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США увеличилась за неделю на 12 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,33 млн баррелей в сутки.

Согласно оценкам Международного энергетического агентства, опубликованным в среду, добыча нефти за пределами ОПЕК, главным образом в США, вырастет в 2018 году на 1,5 млн баррелей в сутки (б/с), тогда как глобальный спрос на нефть повысится лишь на 1,4 млн б/с.

"Для меня это самый серьезный тревожный звонок. Я не вижу сигналов того, что американские производители сланцевой нефти сокращают добычу, даже несмотря на возобновившееся падение цен на нефть", - говорит экономист National Australia Bank Фин Зибель.