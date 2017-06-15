Коррекция вниз на фондовом рынке может продолжиться и сегодня - ИФ "Олма"

Сегодня в начале торгов возможно продолжение коррекции вниз по индексу РТС под влиянием внешнего фона, считает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. Вчерашнее решение ФРС США сместить целевой диапазон базовой процентной ставки на 0,25 п.п. выше не стало неожиданностью для участников рынка, но сопутствующие детали предстоящего сокращения баланса ФРС стали указанием на более агрессивное, чем ожидалось, сворачивание стимулирования экономики. Кроме того, сенат США проголосовал за расширение санкций в отношении компаний РФ, что следует отнести к факторам негативного влияния на спрос в российском секторе "голубых фишек". На валютном рынке возможно укрепление доллара США с закреплением пары доллар-рубль. выше границы краткосрочной консолидации (примерно 57,2).