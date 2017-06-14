Raiffeisenbank снизил рейтинг акций Интер РАО до "держать" и оценку на 4%

Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций "Интер РАО" (MOEX: IRAO) с 4,75 рубля до 4,58 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Федора Корначева.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".

"По нашему мнению, рост прибыли компании в ближайшие годы будет существенно ниже среднего уровня за последние 4-5 лет, в то время как рост свободного денежного потока, в соответствии с комментариями менеджмента, не вызовет дальнейшего существенного роста дивидендов. Потенциальными драйверами роста могут стать принятие регулирования в части модернизации действующих мощностей и возможные сделки M&A", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Интер РАО", основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет 4,91 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 4,04 рубля за штуку.