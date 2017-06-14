.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль немного снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти
.
ГЛАВНОЕ
В мае инфляция ускорилась до 0,4%
Инфляции в мае ускорилась до 0,4%, свидетельствуют данные Росстата. Рост цен оказался выше ожиданий аналитиков. Годовая инфляция не изменилась и составила 4,1%, так и не достигнув таргета
 
Соцблок хочет продлить программу маткапитала
В связи с падением рождаемости социальный блок правительства предлагает пакет мер по ее стимулированию. После беби-бума 2000 г. – пик пришелся на 2014 г. – рождаемость начала падать. Минтруд прислал в Минфин большой список мер, две – основные и...
 
Первой из стран ЕАЭС криптовалюту выпустит Киргизия
Власти Киргизии решили заняться разработкой золотых месторождений, для этого государству нужны частные инвестиции. Для быстрого получения денег решено выпустить криптовалюту - это первый подобный государственный проект в странах Евразийского...
 
Верховный суд готовит пояснения по спорам вокруг коммунальной платы
Во вторник пленум Верховного суда России обсудил проект постановления о некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, пишет "Российская газета". Как подчеркнул судья Верховного суда России Игорь...
 
14 июня 2017 года 15:41

Рубль немного снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Москва. 14 июня. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль опускается к бивалютной корзине на фоне снижения цен на нефть.

Курс доллара США составил 57,07 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 8,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,93 руб./EUR1, поднявшись на 4,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 6,7 копейки, подорожав до 60,15 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 15 июня на 12,07 копейки, до 57,03 руб./$1, и поднял курс евро на 17,52 копейки, до 63,95 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка слабеет к доллару и евро на дневных торгах среды на фоне нефти, цены на которую снижаются на сигналах второго подряд недельного роста запасов топлива в США. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о повышении запасов нефти в США по итогам минувшей недели на 2,75 млн баррелей и о росте резервов бензина на 1,79 млн баррелей. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 мск понизилась на 0,64% - до $48,41 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,84% - до $45,98 за баррель.

Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в среду в 17:30 мск, и эксперты в среднем ожидают, что они укажут на снижение запасов нефти на 2,45 млн баррелей, бензина - на 1,15 млн баррелей.

Кроме того, участники торгов ожидают итогов заседаний ФРС США и ЦБ РФ. Итоги двухдневного заседания Федрезевра станут известны вечером в среду, 14 июня, ЦБ РФ - днем в пятницу, 16 июня. Участники торгов ожидают повышения ставки со стороны Федрезевра и снижения - ЦБ РФ, о чем представители регуляторов говорили ранее.

По словам начальника отдела брокерских операций АКБ "Росевробанка" Евгения Волкова, ключевыми факторами, которые оказывают влияние на курс рубля, являются ситуация на рынке нефти и заседания центральных банков США И России. "Если ФРС США решится повысить ставку, а ЦБ РФ увеличит шаг снижения ставки с 0,25% до 0,5%, это может оказать существенное давление на рубль, в результате которого курс доллара может уверенно преодолеть отметку 58 руб./$1, а евро вырасти выше 65 руб./EUR1. Дело в том, что такие действия центробанков существенно урежут доходность операций carry trade с рублем, в результате чего ряд игроков предпочтет зафиксировать позиции, что довольно серьезно ударит по нацвалюте", - подчеркивает Е.Волков.

"Внимание трейдеров будет направлено на заседание FOMC и заявления руководства ФРС США, сделанные после заседания. Пара "доллар-рубль" сохранит боковое движение около уровня 57 руб./$1 в течение дня, однако, на рубль начинает оказывать положительное влияние налоговый период. На американской сессии выйдут данные по запасам нефти от Минэнерго США. Учитывая данные API, нефть останется под давлением, что не даст значительно укрепиться рублю", - полагает аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов.

Аналитики Уральского банка реконструкции и развития также считают, что главным событием среды станет заседание ФРС США. "Игроки ждут поднятия ставки на 25 б.п., однако концентрировать внимание будут на экономических прогнозах FOMC и заявлениях Джанет Йеллен. Если в пятницу Центробанк России снизит ключевую ставку на 25-50 б.п., это приведет к сокращению разрыва доходности между долларовыми и рублевыми инструментами", - подчеркивают они.

Аналитик Нордеа банка Денис Давыдов обратил внимание на возможность расширения санкций по отношению к России со стороны США. "Тема возможного усиления санкций и сохраняющаяся слабость нефтяных цен бросают вызов прежней устойчивости российской валюты. При условии того, что вопрос расширения пакета односторонних санкций в отношении РФ будет поддержан в Сенате, краски на рынке начнут сгущаться, очевидно, не в пользу рубля. Fitch накануне уже прокомментировал, что суверенный рейтинг РФ испытает понижательное давление, если США расширят санкции, которые создадут проблемы для государства напрямую. В этом случае РФ лишится единственного инвестиционного рейтинга, что может привести к распродажам рублевых активов даже вопреки привлекательности carry", - считает он.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в среду не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки на срок 6 месяцев, которая понизилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 9,23% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на уровне 9,28% годовых, ставка на семидневный срок - 9,29% годовых. Ставки на срок 1 и 3 месяца также остались на прежних уровнях - 9,27%, 9,28% годовых соответственно.

"Совокупный объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ вырос на 242 млрд рублей и составляет на текущий момент 2,813 трлн рублей. Краткосрочные рублевые ставки остаются в районе отметок 9-9,2%. Рынок в ожидании снижения ключевой ставки: прошедшие аукционы отразили повышенный интерес к недельному размещению рублевой ликвидности. В четверг первый платеж в рамках налогового периода, это уплата страховых взносов в размере 400 млрд рублей. Ожидаем сохранения ставок в районе текущих отметок до конца недели", - отмечает Д.Давыдов.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
14 июня 2017 года 17:22
БКС поднял рейтинг DR Газпрома и Татнефти до "держать", DR ЛУКОЙЛа и НОВАТЭКа до "покупать"
(добавлен 5-й абзац и таблица) Финансовая группа (ФГ) "БКС" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок (DR) анализируемых нефтегазовых компаний РФ, сообщается в обзоре ФГ. По итогам переоценки для DR "Газпрома" (MOEX: GAZP) и "Татнефти" (MOEX: TATN) была повышена рекомендация...    читать дальше
.
14 июня 2017 года 16:56
Raiffeisenbank снизил рейтинг акций Интер РАО до "держать" и оценку на 4%
Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций "Интер РАО" (MOEX: IRAO) с 4,75 рубля до 4,58 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Федора Корначева. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". "По нашему мнению, рост прибыли компании в...    читать дальше
.
14 июня 2017 года 16:43
Индекс ММВБ "стоит на рубеже медвежьей фазы" - "Открытие Брокер"
"Индекс ММВБ "стоит на рубеже медвежьей фазы". Возможно, что многочисленные дивидендные отсечки в ближайшие дни помогут "медведям" продавить зону поддержки 1820-1850", - обращает внимание аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.    читать дальше
.
14 июня 2017 года 16:27
БКС поднял рейтинг DR Газпрома и Татнефти до "держать", DR ЛУКОЙЛа и НОВАТЭКа до "покупать"
Финансовая группа (ФГ) "БКС" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок (DR) анализируемых нефтегазовых компаний РФ, сообщается в обзоре ФГ. По итогам переоценки для DR "Газпрома" (MOEX: GAZP) и "Татнефти" (MOEX: TATN) была повышена рекомендация с "продавать" до "держать", а для...    читать дальше
.
14 июня 2017 года 16:07
Во второй половине дня вероятно продолжение падения фондовых индексов - Dukascopy Bank SA
"Опубликованные новые макроэкономические данные в Европе совпали с ожиданиями рынка, несмотря на что основные фондовые индексы стран ЕС растут в первой половине среды, 14 июня. В лидерах роста сегодня оказались акции европейских IT-компаний, котировки которых следуют за индексами США. А вот цены...    читать дальше
.
14 июня 2017 года 15:45
Ожидаем среднюю цену на нефть марки Brent во втором полугодии на уровне $48 за баррель - УК "Альфа-Капитал"
"Действие соглашения в формате ОПЕК+, можно сказать, слабо решает проблему избыточного предложения нефти на рынке. Вместо этого оно освобождает место для стран, в нем не участвующих. К примеру, две страны из ОПЕК, не участвующие в соглашении, Ливия и Нигерия, нарастили добычу с начала действия...    читать дальше
.
14 июня 2017 года 15:23
Без позитива торги на российском рынке акций могут усилить снижение индексов - ИК Еврофинансы
"Из наиболее значимой статистики ждем из США данные по розничным продажам и инфляции (15:30 мск), производственным запасам и запасам нефти (17:00 мск), итогам заседания ФРС (21:00 мск). Без позитива торги на российском рынке акций могут усилить снижение индексов", - отмечает специалист ИЕ...    читать дальше
.
14 июня 2017 года 14:59
Мы по-прежнему настаиваем на покупках доллара против рубля - "Аналитика Онлайн"
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на слушаниях в сенате, где обсуждался законопроект о новых санкциях по отношению к России, рассказал о том, что отношения между странами находятся на самом низком уровне и продолжают ухудшаться, указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика...    читать дальше
.
14 июня 2017 года 14:36
Российский рубль на текущий момент заметно переукреплен по отношению к нефти - УК «КапиталЪ»
"Цены на нефть продолжали оставаться под давлением всю прошлую неделю на фоне растущей добычи в США, - отмечает портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Екатерина Еркина. - Добыча на месторождениях сланцевой нефти достигла в июне максимальных исторических значений – 5.35 млн баррелей в день. Рубль на...    читать дальше
.
14 июня 2017 года 14:22
Торговый диапазон на сегодня составляет 56,85-57,35 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Несмотря на то, что позиции доллара ослаблены перед заседанием ФРС, рубль начал торги на Московской бирже со снижения, - констатируют аналитики Уральского банка реконструкции и развития. - Давление на курс оказывают политические новости: Конгресс США обнародовал законопроект, в соответствии с...    читать дальше
.
14 июня 2017 года 13:58
Сохраняем ожидания по «смещению» рубля к уровням 57-59 в паре с долларом в среднесрочной перспективе - "Нордеа Банк"
подчеркивает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Касательно ожидаемых шагов ФРС: мы разделяем общую позицию о повышении ставки на 0,25%, недавние «заминки» в части экономических данных скорее носят временный характер и не помешают американскому регулятору следовать своему плану по...    читать дальше
.
14 июня 2017 года 13:33
Рынок государственных облигаций США в ожидании сигнала от ФРС США - Julius Baer
"Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США завершит свою двухдневную встречу в среду и объявит решение по ставке, - комментирует глава направления по исследованию инструментов с фиксированной доходностью Julius Baer Маркус Алленшпах. - Мы и рынок ожидаем еще одно повышение на 0,25% до нового...    читать дальше
.
14 июня 2017 года 13:16
Нефть остается под давлением - "Райффайзенбанк"
"Нефть Brent остается ниже 48,5 долл./барр. (с технической точки зрения тренд является "медвежьим") на опасениях дальнейшего повышения запасов нефти в США (на прошлой неделе прирост составил 3,3 млн барр.), проигнорировав позитивные макроданные по Китаю, согласно которым промышленное производство...    читать дальше
.
14 июня 2017 года 12:52
Шансов удержать уровень 1850 по ММВБ сегодня мало - ИК "Фридом Финанс"
"Российский рынок "сражается" за удержание важного технического уровня поддержки на 1850 пунктах по индексу ММВБ. В случае пробоя этой отметки вниз не исключено продолжительное снижение к 1600 пунктам, тогда про рост в июне можно будет забыть. На бирже царит негативная динамика: основные бумаги...    читать дальше
.
14 июня 2017 года 12:34
Сокращение доли Telia в "Мегафоне" может вернуть его в индекс MSCI Russia в ноябре - "ВТБ Капитал"
Сокращение доли Telia в "Мегафоне" может вернуть его в индекс MSCI Russia в ноябре, когда состоится очередная полугодовая ребалансировка индексов MSCI, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". В то же время в нем отмечается, что это предположение носит гипотетический характер, так как основано на...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.