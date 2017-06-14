Рубль немного снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Москва. 14 июня. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль опускается к бивалютной корзине на фоне снижения цен на нефть.

Курс доллара США составил 57,07 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 8,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,93 руб./EUR1, поднявшись на 4,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 6,7 копейки, подорожав до 60,15 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 15 июня на 12,07 копейки, до 57,03 руб./$1, и поднял курс евро на 17,52 копейки, до 63,95 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка слабеет к доллару и евро на дневных торгах среды на фоне нефти, цены на которую снижаются на сигналах второго подряд недельного роста запасов топлива в США. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о повышении запасов нефти в США по итогам минувшей недели на 2,75 млн баррелей и о росте резервов бензина на 1,79 млн баррелей. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 мск понизилась на 0,64% - до $48,41 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,84% - до $45,98 за баррель.

Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в среду в 17:30 мск, и эксперты в среднем ожидают, что они укажут на снижение запасов нефти на 2,45 млн баррелей, бензина - на 1,15 млн баррелей.

Кроме того, участники торгов ожидают итогов заседаний ФРС США и ЦБ РФ. Итоги двухдневного заседания Федрезевра станут известны вечером в среду, 14 июня, ЦБ РФ - днем в пятницу, 16 июня. Участники торгов ожидают повышения ставки со стороны Федрезевра и снижения - ЦБ РФ, о чем представители регуляторов говорили ранее.

По словам начальника отдела брокерских операций АКБ "Росевробанка" Евгения Волкова, ключевыми факторами, которые оказывают влияние на курс рубля, являются ситуация на рынке нефти и заседания центральных банков США И России. "Если ФРС США решится повысить ставку, а ЦБ РФ увеличит шаг снижения ставки с 0,25% до 0,5%, это может оказать существенное давление на рубль, в результате которого курс доллара может уверенно преодолеть отметку 58 руб./$1, а евро вырасти выше 65 руб./EUR1. Дело в том, что такие действия центробанков существенно урежут доходность операций carry trade с рублем, в результате чего ряд игроков предпочтет зафиксировать позиции, что довольно серьезно ударит по нацвалюте", - подчеркивает Е.Волков.

"Внимание трейдеров будет направлено на заседание FOMC и заявления руководства ФРС США, сделанные после заседания. Пара "доллар-рубль" сохранит боковое движение около уровня 57 руб./$1 в течение дня, однако, на рубль начинает оказывать положительное влияние налоговый период. На американской сессии выйдут данные по запасам нефти от Минэнерго США. Учитывая данные API, нефть останется под давлением, что не даст значительно укрепиться рублю", - полагает аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов.

Аналитики Уральского банка реконструкции и развития также считают, что главным событием среды станет заседание ФРС США. "Игроки ждут поднятия ставки на 25 б.п., однако концентрировать внимание будут на экономических прогнозах FOMC и заявлениях Джанет Йеллен. Если в пятницу Центробанк России снизит ключевую ставку на 25-50 б.п., это приведет к сокращению разрыва доходности между долларовыми и рублевыми инструментами", - подчеркивают они.

Аналитик Нордеа банка Денис Давыдов обратил внимание на возможность расширения санкций по отношению к России со стороны США. "Тема возможного усиления санкций и сохраняющаяся слабость нефтяных цен бросают вызов прежней устойчивости российской валюты. При условии того, что вопрос расширения пакета односторонних санкций в отношении РФ будет поддержан в Сенате, краски на рынке начнут сгущаться, очевидно, не в пользу рубля. Fitch накануне уже прокомментировал, что суверенный рейтинг РФ испытает понижательное давление, если США расширят санкции, которые создадут проблемы для государства напрямую. В этом случае РФ лишится единственного инвестиционного рейтинга, что может привести к распродажам рублевых активов даже вопреки привлекательности carry", - считает он.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в среду не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки на срок 6 месяцев, которая понизилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 9,23% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на уровне 9,28% годовых, ставка на семидневный срок - 9,29% годовых. Ставки на срок 1 и 3 месяца также остались на прежних уровнях - 9,27%, 9,28% годовых соответственно.

"Совокупный объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ вырос на 242 млрд рублей и составляет на текущий момент 2,813 трлн рублей. Краткосрочные рублевые ставки остаются в районе отметок 9-9,2%. Рынок в ожидании снижения ключевой ставки: прошедшие аукционы отразили повышенный интерес к недельному размещению рублевой ликвидности. В четверг первый платеж в рамках налогового периода, это уплата страховых взносов в размере 400 млрд рублей. Ожидаем сохранения ставок в районе текущих отметок до конца недели", - отмечает Д.Давыдов.