БКС поднял рейтинг DR Газпрома и Татнефти до "держать", DR ЛУКОЙЛа и НОВАТЭКа до "покупать"

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Финансовая группа (ФГ) "БКС" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок (DR) анализируемых нефтегазовых компаний РФ, сообщается в обзоре ФГ.

По итогам переоценки для DR "Газпрома" (MOEX: GAZP) и "Татнефти" (MOEX: TATN) была повышена рекомендация с "продавать" до "держать", а для DR "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) - с "держать" до "покупать".

Для DR "Роснефти" (MOEX: ROSN) была подтверждена рекомендация "покупать", а для DR "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и акций "Русснефти" (MOEX: RNFT) - "держать".

Рекомендация "продавать" была сохранена для привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS).

Кроме того, рекомендация "продавать" была подтверждена для DR "Сургутнефтегаза".

Оценки и рекомендации аналитиков для DR на обыкновенные акции (цены в долларах США):

Прогнозная цена Газпром - 4,6 (текущая цена - 4,16), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Роснефть - 6,5 (текущая цена - 5,32), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 60,0 (текущая цена - 48,50), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НОВАТЭК - 135,0 (текущая цена - 110,30), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Газпром нефть - 21,0 (текущая цена - 17,32), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз - 4,6 (текущая цена - 4,53), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена Татнефть - 41,0 (текущая цена - 37,53), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Русснефть (для обыкновенных акций) - 12,0 (текущая цена - 10,50), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Транснефть (для привилегированных акций; цены в рублях) - 120000,0 (текущая цена - 157500,00), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для привилегированных акций; цены в рублях) - 28,0 (текущая цена - 27,45), рекомендация - продавать.