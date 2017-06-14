БКС поднял рейтинг DR Газпрома и Татнефти до "держать", DR ЛУКОЙЛа и НОВАТЭКа до "покупать"

Финансовая группа (ФГ) "БКС" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок (DR) анализируемых нефтегазовых компаний РФ, сообщается в обзоре ФГ.

По итогам переоценки для DR "Газпрома" (MOEX: GAZP) и "Татнефти" (MOEX: TATN) была повышена рекомендация с "продавать" до "держать", а для DR "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) - с "держать" до "покупать".

Для DR "Роснефти" (MOEX: ROSN) была подтверждена рекомендация "покупать", а для DR "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и акций "Русснефти" (MOEX: RNFT) - "держать".

Рекомендация "продавать" была сохранена для привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS).