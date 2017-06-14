Во второй половине дня вероятно продолжение падения фондовых индексов - Dukascopy Bank SA

"Опубликованные новые макроэкономические данные в Европе совпали с ожиданиями рынка, несмотря на что основные фондовые индексы стран ЕС растут в первой половине среды, 14 июня. В лидерах роста сегодня оказались акции европейских IT-компаний, котировки которых следуют за индексами США. А вот цены на нефть марки Brent сегодня снижаются на фоне пересмотра прогнозов добычи нефти в следующем году, объем которой может превысить возможный спрос. Основные российские индексы акций снижаются второй день подряд. Так, индекс ММВБ теряет 0,5%, опустившись до отметки 1852 пункта, а индекс РТС потерял 0,75%, обновив минимумы текущего года. Мы ожидаем продолжения падения основных индексов акций во второй половине дня", - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.