Ожидаем среднюю цену на нефть марки Brent во втором полугодии на уровне $48 за баррель - УК "Альфа-Капитал"

"Действие соглашения в формате ОПЕК+, можно сказать, слабо решает проблему избыточного предложения нефти на рынке. Вместо этого оно освобождает место для стран, в нем не участвующих. К примеру, две страны из ОПЕК, не участвующие в соглашении, Ливия и Нигерия, нарастили добычу с начала действия соглашения на 283 тыс. баррелей в день, несмотря на проблемы с поставками из Нигерии. В планах Ливии нарастить добычу еще на 270 тыс. баррелей в сутки до августа. Другим фактором, сказывающимся на балансе спроса и предложения, являются североамериканские страны. США и Канада нарастили добычу на 550 и 250 тыс. баррелей в день соответственно. Причем в этих странах продолжает расти буровая активность, что создает условия для продолжения роста добычи в регионе. Совокупно несколько стран, не участвующие в соглашении, нарастили добычу на 1,07 млн баррелей в день, что примерно покрывает объем сокращения добычи странами ОПЕК. Плюс ко всему растут инвестиции в нефтегазовый сектор и других стран вне соглашения. Таким примером является Бразилия, рост добычи в которой может также начать расти в обозримом будущем. Во втором полугодии 2017 года, вероятно, мы увидим коррекцию на рынке нефти, но не такую глубокую как в начале 2016 года. И основным поддерживающим фактором будет снижение запасов нефти в странах ОПЕК и в зафрахтованных судах. Мы ожидаем среднюю цену на нефть марки Brent во втором полугодии на уровне $48 за баррель", - указывает аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк.