Мы по-прежнему настаиваем на покупках доллара против рубля - "Аналитика Онлайн"

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на слушаниях в сенате, где обсуждался законопроект о новых санкциях по отношению к России, рассказал о том, что отношения между странами находятся на самом низком уровне и продолжают ухудшаться, указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Эксперт напомнил также, что сегодня сенат должен принять решение относительно расширения списка санкция в отношении России. Главная причина данной инициативы – это вмешательство России в выборы в США в прошедшем году, а также отсутствие прогресса в урегулировании ситуации в Украине. Российский финансовый рынок довольно-таки болезненно реагирует на эту ситуацию.

Так, в частности, курс доллара на московской бирже в среду поднялся до уровня 57 рублей 05 копеек, евро торгуется в районе отметки 63 рубля 95 копеек, индекс ММВБ упал до нового годового минимума в районе 1846 пунктов, а котировки североморского сорта Brent торгуются вблизи отметки 48$ за баррель.

"Ухудшение отношений с западом грозит оттоком капитала из России, - отмечает Г. Задоя. - Так, уже сейчас при первых негативных весточках из-за океана мы видим, что российский фондовый рынок упал до новых годовых минимумов, снижается и рубль. Исследовательский холдинг Ромир, ссылаясь на данные о покупательской активности россиян, заявил, что в мае доля расходов на еду составила 69% от общей суммы расходов российского населения. Таким образом, получается, что 2/3 населения живут в условиях бюджета выживания, когда деньги тратятся только на самое необходимое, и действует режим строжайшей экономии. Только у 1/3 россиян есть возможность тратить деньги на образование, развлечение, здравоохранение и т.д.".

Что же касается ситуации с российским рублем, то здесь рекомендации эксперта остаются неизменны: "Мы по-прежнему настаиваем на покупках доллара против рубля. Мы считаем, что текущие дипломатические риски и риски, связанные с санкциями, могут подтолкнуть курс доллара выше отметки 57 рублей. Мы ранее уже многократно говорили о том, что покупки в районе 56 - 57 рублей хорошо подходят для среднесрочной перспективы. Целями мы называли 62 - 63 рубля. Эти рекомендации сохраняются".