Российский рубль на текущий момент заметно переукреплен по отношению к нефти - УК «КапиталЪ»

"Цены на нефть продолжали оставаться под давлением всю прошлую неделю на фоне растущей добычи в США, - отмечает портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Екатерина Еркина. - Добыча на месторождениях сланцевой нефти достигла в июне максимальных исторических значений – 5.35 млн баррелей в день. Рубль на этом фоне продолжил консолидироваться вблизи отметки 57 руб. за долл. Российский рубль на текущий момент заметно переукреплен по отношению к нефти. В целом индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency) консолидируется вблизи максимальных значений за последние два с половиной года. Однако заседание ФРС может изменить настроения на глобальных рынках, а, следовательно, повлиять на отношение глобальных инвесторов к валютам развивающихся стран. Российский рублёвый индекс ММВБ провел неделю вблизи годовых минимумов в связи с отсутствием позитивных факторов, которые вызвали бы рост интереса к российским акциям. Начало сезона дивидендных выплат и высокая дивидендная доходность российского рынка по сравнению с другими развивающимися рынками пока не приводит к росту аппетита на российские акции".