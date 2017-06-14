Торговый диапазон на сегодня составляет 56,85-57,35 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Несмотря на то, что позиции доллара ослаблены перед заседанием ФРС, рубль начал торги на Московской бирже со снижения, - констатируют аналитики Уральского банка реконструкции и развития. - Давление на курс оказывают политические новости: Конгресс США обнародовал законопроект, в соответствии с которым российским банкам могут ограничить срок финансирования с 90 до 14 дней. Неблагополучно и на нефтяном рынке. Отчет ОПЕК показал рост добычи «черного золота» в мае до 32,14 млн баррелей в сутки, несмотря на действие ограничений. Избыток сырья сохраняется также благодаря активному бурению в США. По данным Американского института нефти (API) запасы в стране выросли на 2,8 миллиона баррелей за неделю (до 511,4 млн баррелей), тогда как инвесторы ожидали их сокращения на тот же объем. Главным событием среды, безусловно, станет заседание Федрезерва: игроки ждут поднятия ставки на 25 б.п., однако концентрировать внимание будут на экономических прогнозах FOMC и заявлениях Джанет Йеллен. Если в пятницу Центробанк России снизит ключевую ставку на 25-50 б.п., это приведет к сокращению разрыва доходности между долларовыми и рублевыми инструментами. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 56,85-57,35 руб./долл.".