Рынок государственных облигаций США в ожидании сигнала от ФРС США - Julius Baer

"Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США завершит свою двухдневную встречу в среду и объявит решение по ставке, - комментирует глава направления по исследованию инструментов с фиксированной доходностью Julius Baer Маркус Алленшпах. - Мы и рынок ожидаем еще одно повышение на 0,25% до нового диапазона ставки по федеральным фондам в районе от 1% до 1,25%. Основным вопросом, однако, является, какую стратегию обнародования дальнейшей политики ФРС США предоставит в своих прогнозах и в ходе пресс-конференции. Необходимо иметь в виду, что валютный рынок учитывает в своих прогнозах еще только одно повышение ставки до конца 2018 года. Это объясняет выравнивание кривой доходности. Члены Комитета, с другой стороны, обозначили уровень ставки по федеральным фондам в районе от 2% до 2,25% на тот же конец 2018 года. Есть довольно большое пространство для коррекции на рынке облигаций в случае, если ФРС США в среду закрепит свой прогноз по ставке уверенным прогнозом по росту экономики и, особенно, предостережениями, что недавнее замедление инфляции является лишь временным. Мы по-прежнему ожидаем, что ставка по федеральным фондам к концу 2018 года окажется на уровне 2,25%, и что позже в текущем году будет произведено еще одно повышение ставки ФРС США. Учитывая наш прогноз по ставке ФРС США, мы отдаем предпочтения инструментам с плавающей ставкой и инвестициям денежного рынка, ожидая роста доходности в текущем году. Однако, мы не можем исключить, что снижение цен на нефть может привести к снижению потребительской инфляции в ближайшие месяцы".