Сохраняем ожидания по «смещению» рубля к уровням 57-59 в паре с долларом в среднесрочной перспективе - "Нордеа Банк"

"Сегодня в фокусе рынков решение ФРС США, - подчеркивает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Касательно ожидаемых шагов ФРС: мы разделяем общую позицию о повышении ставки на 0,25%, недавние «заминки» в части экономических данных скорее носят временный характер и не помешают американскому регулятору следовать своему плану по нормализации ДКП; «DOT PLOT» (ожидания членов ФРС) – не ожидаем изменений медианных значений по 3-х кратному повышению ставок в 2017-2018гг. Некоторое отклонение от целей по инфляции на текущий момент вызывает наибольшую неопределенность в отношении следующего шага (сен/дек). Сокращение баланса – возможно представление большей информации в этой части, по нашим ожиданиям, корректировка баланса может стартовать в декабре с постепенным сужением объема реинвестиций погашающихся ценных бумаг. Экономические прогнозы: без заметных изменений. При этом очевидно, что при получении более «голубиных» сингалов, чем ожидается, USD подвергнется очередной волне давления".

Тема возможного усиления санкций и сохраняющаяся слабость нефтяных цен бросают вызов прежней устойчивости российской валюты, уверен Д. Давыдов. При условии того, что вопрос расширения пакета односторонних санкций в отношении РФ будет поддержан в Сенате, краски на рынке начнут сгущаться, очевидно не в пользу рубля. Fitch накануне уже прокомментировал, что суверенный рейтинг РФ испытает понижательное давление, если США расширят санкции, которые создадут проблемы для государства напрямую. В этом случае РФ лишится единственного инвестиционного рейтинга, что может привести к распродажам рублевых активов (вопреки привлекательности carry). "Однако это вопрос возможных перспектив, и пока преждевременно «бить набат», т.к. законопроект лишь предусматривает возможность введения новых ограничений, - заключает эксперт банка. - Тем не менее, обсуждение темы совпало с заседаниями ФРС и Банка России, что и без того делало рубль более уязвимым. На фоне вышеозвученного сохраняем ожидания по «смещению» рубля к уровням 57-59 в паре с долларом в среднесрочной перспективе. Локально поддержкой российской валюте выступят размещение ОФЗ и стартующий налоговый период, краткосрочные отметки 56.8-57.3".