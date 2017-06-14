Сокращение доли Telia в "Мегафоне" может вернуть его в индекс MSCI Russia в ноябре - "ВТБ Капитал"

Сокращение доли Telia в "Мегафоне" может вернуть его в индекс MSCI Russia в ноябре, когда состоится очередная полугодовая ребалансировка индексов MSCI, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". В то же время в нем отмечается, что это предположение носит гипотетический характер, так как основано на текущей рыночной стоимости GDR "Мегафона".

"Если Telia будет продавать пакет акций "Мегафона" на рынке, это значительно повысит free float компании (в настоящее время free float "Мегафона" ниже 15%). Повышение free float "Мегафона" может вернуть его в индекс MSCI Russia в ноябре. Включение "Мегафона" в индекс MSCI Russia приведет к притоку капитала в его бумаги со стороны пассивных инвесторов на уровне $110-120 млн", - говорится в обзоре.

Как сообщалось, шведско-финский холдинг Telia Company, которому принадлежит 25,71% в российском операторе ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) рассматривает возможность продажи части доли в компании.

Компания рассматривает вариант продажи доли в размере $500 млн, что соответствует примерно 7,8% акций "Мегафона". Сделка может быть закрыта уже на этой неделе, доля будет продана институциональным инвесторам в зависимости от спроса. При этом окончательного решения еще не принято, и компания может сохранить свою долю в операторе.

По оценкам аналитиков инвестбанка, сокращение доли Telia в "Мегафоне" создаст значительный навес предложения бумаг российского сотового оператора на рынке.

"Потенциальная продажа шведско-финским холдингом акций "Мегафона" на $500 млн может означать: вероятность появления навеса предложения этих бумаг на рынке в будущем (для инвесторов повышается вероятность того, что холдинг продолжит сокращать свою долю в "Мегафоне"); обеспокоенность инвесторов относительно уровня корпоративного управления "Мегафона" на фоне сокращения в нем доли международным телекоммуникационным холдингом. Если даже на этой неделе не последует ускоренного букбилдинга, инвесторы начнут закладывать в рыночную стоимость бумаг "Мегафона" риск потенциального навеса их предложения на рынке", - говорится в обзоре.