Нефть остается под давлением - "Райффайзенбанк"

"Нефть Brent остается ниже 48,5 долл./барр. (с технической точки зрения тренд является "медвежьим") на опасениях дальнейшего повышения запасов нефти в США (на прошлой неделе прирост составил 3,3 млн барр.), проигнорировав позитивные макроданные по Китаю, согласно которым промышленное производство в мае выросло на 6,5% г./г., объем розничных продаж - на 10,7% г./г. (на уровне ожиданий), - комментируют эксперты "Райффайзенбанка". - По-видимому, участники не рассчитывают на то, что рост глобального спроса на нефть сможет компенсировать быстрое восстановление добычи нефти в США в условиях неопределенностей по поводу выполнения договоренностей стран ОПЕК+. Американские индексы акций продемонстрировали рост (+0,45% по индексу S&P) благодаря некоторому восстановлению бумаг технологического сектора. Сегодня событием дня станет итог заседания FOMC: интерес представляют комментарии относительно сворачивания монетарных стимулов (баланса ФРС), а также обновленный прогноз по траектории ключевой ставки".