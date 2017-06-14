Шансов удержать уровень 1850 по ММВБ сегодня мало - ИК "Фридом Финанс"

"Российский рынок "сражается" за удержание важного технического уровня поддержки на 1850 пунктах по индексу ММВБ. В случае пробоя этой отметки вниз не исключено продолжительное снижение к 1600 пунктам, тогда про рост в июне можно будет забыть. На бирже царит негативная динамика: основные бумаги снижаются в пределах 2%. Поводом для движения вниз видится возможное бегство инвесторов из облигаций на фоне повышения ставки с США и понижения ее в России (заседание ЦБ состоится в пятницу). Давление на котировки оказывают и новости о расширении санкций США, поскольку речь идет о серьезном ужесточении ограничений для движения капитала. Предстоящая экспирация опционов (сегодня) и фьючерсов (завтра) также мешает рынку расти. Шансов удержать уровень 1850 сегодня мало, несмотря на привлекательные уровни для покупки многих бумаг. Основные события будут отыгрываться уже после закрытия торгов в России, и у рынка больше надежды выйти в "плюс" завтра, чем сегодня", - комментирует ситуацию начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.