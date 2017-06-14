Консолидация в российских евробондах, вероятно, сохранится до решения ФРС - Промсвязьбанк

"Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на итогах заседания ФРС (в 21:00 мск) и пресс-конференции главы регулятора Дж.Йеллен (21:30 мск). Рынки ждут повышения ставок на 25 б.п. (уже учтено в ценах), рассчитывая получить сигналы от ФРС в дальнейшей монетарной политике. До этого момента консолидация в долговых бумагах, вероятно, сохранится, в т.ч. в российских евробондах. К тому же нефть продолжает удерживаться на прежних уровнях – выше отметки 48 долларов за баррель по смеси Brent. Вместе с тем риски нарастают в геополитической плоскости – так, в ближайшие дни Конгресс США может проголосовать по новым мерам санкционного давления против России. Реакция в котировках может последовать в зависимости от тяжести возможных последствий новых ограничений для компаний и секторов", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов.