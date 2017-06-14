На горизонте ближайших недель диапазон в 56-58 руб/долл. по-прежнему сохраняет актуальность - Промсвязьбанк

Активность торгов в российской валюте с начала недели невысока, отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Участники рынка ожидают решений ФРС и ЦБ РФ на этой неделе. Рынок ОФЗ начал неделю с умеренного роста котировок в условиях незначительных ценовых изменений на глобальных рынках. Во вторник активность торгов в паре доллар/рубль была крайне низка – пара провела день в диапазоне 56,80-57 руб/долл. Объемы торгов валютой на Московской бирже в последние три дня весьма низки (вчера объем торгов инструментом USD/RUB-TOM составил менее 2,6 млрд долл.). В целом, основная группа валют развивающихся стран (за исключением турецкой лиры) вчера демонстрировала локальное укрепление по отношению к американскому доллару. Участники рынка находятся в ожидании объявления итогов заседания ФРС сегодня в 21:00 (мск).

"Новости о возможном расширении санкций со стороны США в отношении РФ пока оказывают слабое влияние на курс рубля и динамику долгового рынка, - комментирует эксперт банка. - Остается много вопросов в отношении конкретных субъектов, в отношении которых будут введены санкции: войдут ли в этот список финансовые компании, и компании, обеспечивающие трубопроводную инфраструктуру. Также нет ясности, будет ли документ быстро принят Палатой Представителей и подписан Д.Трампом. Цены на нефть марки Brent большую часть вчерашнего дня пытались продемонстрировать восстановление, но вышедшие вечером данные по запасам нефти в Штатах от API (рост запасов за неделю на 2,75 млн барр.) вновь вернули ближайший фьючерс на Brent в район 48,20 долл/барр. Напомним, сегодня в 17:30 мск будет опубликована статистика по запасам и добыче нефти уже от Минэнерго США".