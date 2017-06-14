Рынок акций утром обновил минимум индекса ММВБ почти за год на фоне снижения нефти

Москва. 14 июня. Рынок акций РФ утром в среду обновил минимум индекса ММВБ почти за год (с конца июня 2016 года) на фоне снижения нефти, а также на опасениях введения новых санкций США в отношении России.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1849,35 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1021,27 пункта (-0,9%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,7%.

Доллар подрос до 57,05 рубля (+0,07 рубля).

В лидерах отката выступают акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-4,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,9%).

Подросли акции "Мосбиржи" (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%).

В среду снизилась фондовая Азия во главе с Китаем (-1,3%), но плюсует Европа (FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,1-0,7%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне вторника) в ожидании итогов заседания Федрезерва 14 июня.

Большинство трейдеров ожидает, что руководство американского ЦБ повысит ключевую процентную ставку (ставку по федеральным кредитным средствам, federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до 1-1,25% годовых. По итогам заседания состоится выступление главы ФРС Джанет Йеллен.

На нефтяном рынке цены проседают в среду на сигналах второго подряд недельного роста запасов топлива в США. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в среду составила $48,26 за баррель (-0,9% и +0,9% во вторник), июльская цена WTI - $45,94 за баррель (-1,1% и +0,8% накануне).

Накануне Американский институт нефти (API), собирающий данные на добровольной основе, сообщил о повышении запасов нефти в США по итогам минувшей недели на 2,75 млн баррелей и о росте резервов бензина на 1,79 млн баррелей.

Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в среду в 17:30 МСК, и эксперты в среднем ожидают, что они укажут на снижение запасов нефти на 2,45 млн баррелей, бензина - на 1,15 млн баррелей.

Запасы топлива в США традиционно сокращаются в летние месяцы на фоне активного потребления энергоносителей, и второе подряд недельное увеличение может стать неприятной неожиданностью для рынков.

По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, скандал в США относительно "русского следа" в хакерских атаках на президентских выборах может вылиться в дальнейшее усиление санкций против России, что негативно для рынка акций. Хакерские атаки в период выборов в США оказались более масштабными, чем предполагалось ранее. По сообщению Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, с российских IP-адресов было совершено проникновение в базы данных избирателей в 39 американских штатах непосредственно перед президентскими выборами. Россия отрицает государственную причастность к атакам, однако президент РФ Владимир Путин высказал предположение, что за атаками могут стоять независимые националистические организации.

В среду будут оглашены результаты двухдневного заседания Комитета FOMC ФРС США. Рынок оценивает вероятность подъема ставок почти в 100%..

Цены на нефть снизились. Согласно отчету ОПЕК за май, объемы добычи в странах картеля выросли на 336 тыс. б/с (до 32,14 млн б/с) за счет увеличения добычи в Ливии, Нигерии и Ираке. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на днях заявил, что результаты соглашения о сокращении добычи нефти проявятся в течение ближайшего времени. Диапазон цен $47-55 за баррель Brent остается актуальным, считает А.Верников.

Руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский полагает, что на российском финансовом рынке продолжается исход иностранных инвесторов, которые распродают акции компаний в ожидании новых санкций со стороны США. В то же время рубль проявляет завидную устойчивость по причине сохраняющихся множественных нерыночных факторов и ожиданий итогов заседания ЦБ РФ в ближайшую пятницу.

Центральным событием среды станет озвучивание итогов заседания ФРС по денежно-кредитной политике. Также выйдут данные по потребительской инфляции в Германии и большой пакет статистических данных из Великобритании. Из американских экономических показателей интересными будут значения потребительской инфляции и объема розничных продаж. Кроме того, выйдут цифры по запасам нефти и нефтепродуктов от министерства энергетики США.

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, негативным фактором является согласование в Сенате США новых ограничительных мер для РФ. В частности, президенту США запретят единолично смягчать режим в отношении России. Кроме того, новые меры могут быть приняты в отношении горнодобывающей отрасли и транспорта. Это служит поводом для распродаж акций металлургов, так как одновременно рассматриваются меры по защите американской сталелитейной промышленности. В понедельник Дональд Трамп заявил о том, что вскоре будет представлен закон по защите от демпинга стали и алюминия на североамериканском рынке. Могут быть приняты меры и против российского экспорта СПГ на европейский рынок в рамках новых инициатив Сената США.

Акции Сбербанка упали уже более чем на 20% от своего зимнего исторического максимума, что означает их вступление в классическую "медвежью" фазу. Акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%) находятся под давлением в связи с планами Минфина повысить НДПИ компании с IV квартала 2017 года вплоть до 2020 года.

Данные API в очередной раз говорят о том, что баланс на рынке нефти все еще не достигнут. Производство нефти в КНР упало в мае на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом год назад (до 3,83 млн б/с), добыча природного газа выросла за год на 10,5% (до 12 млрд кубометров), угля - на 12% (до 297,8 млн тонн). Однако в условиях низких цен китайские компании могут намеренно сокращать добычу, замещая ее поставками из других стран. Дополнительным поводом для беспокойства также является динамика потребления. Накануне вышел доклад BP по статистике глобального энергетического рынка: рост спроса на нефть в 2016 году составил 1%, что совпало с темпами предыдущих двух лет, но существенно ниже среднего показателя за десятилетие, который составляет 1,8%.

Внешний фон утром в среду вновь благоприятен для "медведей". Нефть возобновила снижение, рынки Азии торгуются неуверенно. Решение ФРС уже во многом учтено рынком, но от текущего заседания ждут разъяснения плана сокращения баланса Федеральной резервной системы, что может оказать дополнительное давление на рискованные активы.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индексы ММВБ и РТС торгуются вблизи минимумов года, и пока сигналов к восстановлению нет.

Майский отчет ОПЕК показал, что участники картеля нарастили добычу - главными виновниками стали Ливия, Нигерия и Ирак. Нефть на этом фоне не смогла реализовать коррекцию и продолжает плавное снижение перед выходом статистики Минэнерго США.

Центральной новостью в среду является решение ФРС, участники рынка ожидают повышения ставки на заседании, но движения финансовых инструментов зависят от риторики главы Федрезерва и новых прогнозов от регулятора.

Российские индексы полностью игнорируют динамику на глобальных рынках, угроза новых санкций со стороны США и расследование "российского вмешательства" в Сенате не вселяет оптимизм инвесторам. Прорыв нижней границы 1850 пунктов по индексу ММВБ и 1025 пунктов по индексу РТС могут привести к снижению индикаторов еще на 2-3%.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в среду упали акции "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-15,3%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-4,8%), "Мегафона" (MOEX: MFON) (-4,1%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-2,9%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-2,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,6%).

Подорожали бумаги Polymetal (MOEX: POLY) (+1,9%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (+1,3%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 6,742 млрд руб. (из них 1,98 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).