14 июня 2017 года 10:20
Изменения рубля к доллару и евро при открытии торгов в среду незначительные
Москва. 14 июня. Изменения доллара США и евро при открытии торгов на "Московской бирже" в среду незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне наметившейся стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках.
Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 56,92-56,98 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,965 руб./$1 (-1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос при этом до 63,9075 руб./EUR1 (+2,25 копейки), стоимость бивалютной корзины поднялась всего на 0,2 копейки по отношению к уровню закрытия вторника, до 60,09 рубля.
Доллар при этом оказался на 5,54 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 13,46 копейки выше официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", основными причинами незначительных изменений валютного курса рубля к доллару и евро в начале торгов 14 июня являются, с одной стороны, ожидания итогов июньского заседания Федрезерва США, которые будут объявлены поздно вечером в среду, а с другой стороны - наметившаяся стабилизация ситуации на мировых нефтяных площадках после падения нефтяных цен поздно ночью во вторник.
Цены на нефть в среду утром пытаются стабилизироваться после падения во вторник на сигналах второго подряд недельного роста запасов топлива в США. Накануне Американский институт нефти (API), собирающий данные на добровольной основе, сообщил о повышении запасов нефти в США по итогам минувшей недели на 2,75 млн баррелей и о росте резервов бензина на 1,79 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в среду в 17:30 мск, и эксперты в среднем ожидают, что они укажут на снижение запасов нефти на 2,45 млн баррелей, бензина - на 1,15 млн баррелей.
Опубликовано: /Финмаркет/
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