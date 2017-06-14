Валютный рынок ждет решения ФРС относительно ставок - РосЕвроБанк

"Ключевыми факторами, которые будут оказывать влияние на курс рубля на этой неделе, будет ситуация на рынке нефти и заседания Центробанков (России и США). Уже сегодня станет ясно, какое решение приняло ФРС относительно ставок, а к концу недели мы узнаем решение Банка России. Если ФРС решится повысить ставку, а Банк России увеличит шаг снижения ставки с 0,25 процентных пункта до 0,5 п.п., – это может оказать существенное давление на рубль, в результате которого курс доллара может уверенно преодолеть отметку 58 руб., а евро вырасти выше 65 руб. Дело в том, что такие действия центробанков существенно урежут доходность операций керри-трейд с рублем, в результате чего ряд игроков предпочтет зафиксировать позиции, что довольно серьезно ударит по рублю, особенно в условиях, когда крупнейший поставщик валюты в страну – компания «Роснефть», готовится закрыть сделку по покупке индийской компании. На данный момент остается наблюдать за действиями Банка России и ФРС, и уже после чего принимать решение в отношении покупки или продажи валюты", - комментирует начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.