По фондовым индексам пока нет сигналов к восстановлению - Алор Брокер

"Российские индексы полностью игнорируют динамику на глобальных рынках, угроза новых санкций со стороны США и расследование по "российскому вмешательству" в Сенате не вселяет оптимизм для инвесторов. ММВБ и РТС торгуются вблизи минимумов, и пока сигналов к восстановлению нет. Прорыв 1850 пунктов и 1025 пунктов соответственно приведут к снижению индексов еще на 2-3%. Сегодня по итогам дня индексы потеряют около 0,5%", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.