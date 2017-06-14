Сегодня делаем ставку на доллар - Банк "Глобэкс"

"После вчерашнего снижения индекса ММВБ на 1% до 1860 пунктов из-за дивидендной отсечки ожидаем сегодня продолжения бокового движения. Несмотря на хорошие данные по розничным продажам и промышленному производству в Китае, фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона двигаются разнонаправлено, что не предполагает позитивного отражения на российском фондовом рынке. По данным от API по запасам сырой нефти выросли на 2,75 млн барр. на прошлой неделе, что снизило цену нефти Brent на 1,2% до $48,2 за барр. На этом фоне российский рубль подскочил на 8 копеек до почти 57 руб. за доллар. На азиатской сессии нефтяные котировки демонстрируют легкое снижение, что может продолжиться на европейских торгах, поэтому рубль ослабнет несмотря на приближение даты уплаты страховых взносов (15 июня). Тема с новыми санкциями в отношении отдельных отраслей экономики России получит отклик после того, как Президент США подпишет данный законопроект. Вечером состоится заседание FOMC ФРС США, на котором ожидается увеличение верхнего уровня процентной ставки до 1,25% ,что окажет дополнительную поддержку доллару к ведущим мировым валютам", - отмечает главный аналитик Банка "Глобэкс" Виктор Веселов.