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14 июня 2017 года 10:17
Сегодня делаем ставку на доллар - Банк "Глобэкс"
"После вчерашнего снижения индекса ММВБ на 1% до 1860 пунктов из-за дивидендной отсечки ожидаем сегодня продолжения бокового движения. Несмотря на хорошие данные по розничным продажам и промышленному производству в Китае, фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона двигаются разнонаправлено, что не предполагает позитивного отражения на российском фондовом рынке. По данным от API по запасам сырой нефти выросли на 2,75 млн барр. на прошлой неделе, что снизило цену нефти Brent на 1,2% до $48,2 за барр. На этом фоне российский рубль подскочил на 8 копеек до почти 57 руб. за доллар. На азиатской сессии нефтяные котировки демонстрируют легкое снижение, что может продолжиться на европейских торгах, поэтому рубль ослабнет несмотря на приближение даты уплаты страховых взносов (15 июня). Тема с новыми санкциями в отношении отдельных отраслей экономики России получит отклик после того, как Президент США подпишет данный законопроект. Вечером состоится заседание FOMC ФРС США, на котором ожидается увеличение верхнего уровня процентной ставки до 1,25% ,что окажет дополнительную поддержку доллару к ведущим мировым валютам", - отмечает главный аналитик Банка "Глобэкс" Виктор Веселов.
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14 июня 2017 года 17:22
(добавлен 5-й абзац и таблица) Финансовая группа (ФГ) "БКС" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок (DR) анализируемых нефтегазовых компаний РФ, сообщается в обзоре ФГ. По итогам переоценки для DR "Газпрома" (MOEX: GAZP) и "Татнефти" (MOEX: TATN) была повышена рекомендация... читать дальше
.14 июня 2017 года 16:56
Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций "Интер РАО" (MOEX: IRAO) с 4,75 рубля до 4,58 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Федора Корначева. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". "По нашему мнению, рост прибыли компании в... читать дальше
.14 июня 2017 года 16:43
"Индекс ММВБ "стоит на рубеже медвежьей фазы". Возможно, что многочисленные дивидендные отсечки в ближайшие дни помогут "медведям" продавить зону поддержки 1820-1850", - обращает внимание аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. читать дальше
.14 июня 2017 года 16:27
Финансовая группа (ФГ) "БКС" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок (DR) анализируемых нефтегазовых компаний РФ, сообщается в обзоре ФГ. По итогам переоценки для DR "Газпрома" (MOEX: GAZP) и "Татнефти" (MOEX: TATN) была повышена рекомендация с "продавать" до "держать", а для... читать дальше
.14 июня 2017 года 16:07
"Опубликованные новые макроэкономические данные в Европе совпали с ожиданиями рынка, несмотря на что основные фондовые индексы стран ЕС растут в первой половине среды, 14 июня. В лидерах роста сегодня оказались акции европейских IT-компаний, котировки которых следуют за индексами США. А вот цены... читать дальше
.14 июня 2017 года 15:45
Ожидаем среднюю цену на нефть марки Brent во втором полугодии на уровне $48 за баррель - УК "Альфа-Капитал"
"Действие соглашения в формате ОПЕК+, можно сказать, слабо решает проблему избыточного предложения нефти на рынке. Вместо этого оно освобождает место для стран, в нем не участвующих. К примеру, две страны из ОПЕК, не участвующие в соглашении, Ливия и Нигерия, нарастили добычу с начала действия... читать дальше
.14 июня 2017 года 15:41
Москва. 14 июня. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль опускается к бивалютной корзине на фоне снижения цен на нефть. читать дальше
.14 июня 2017 года 15:23
"Из наиболее значимой статистики ждем из США данные по розничным продажам и инфляции (15:30 мск), производственным запасам и запасам нефти (17:00 мск), итогам заседания ФРС (21:00 мск). Без позитива торги на российском рынке акций могут усилить снижение индексов", - отмечает специалист ИЕ... читать дальше
.14 июня 2017 года 14:59
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на слушаниях в сенате, где обсуждался законопроект о новых санкциях по отношению к России, рассказал о том, что отношения между странами находятся на самом низком уровне и продолжают ухудшаться, указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика... читать дальше
.14 июня 2017 года 14:36
"Цены на нефть продолжали оставаться под давлением всю прошлую неделю на фоне растущей добычи в США, - отмечает портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Екатерина Еркина. - Добыча на месторождениях сланцевой нефти достигла в июне максимальных исторических значений – 5.35 млн баррелей в день. Рубль на... читать дальше
.14 июня 2017 года 14:22
Торговый диапазон на сегодня составляет 56,85-57,35 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Несмотря на то, что позиции доллара ослаблены перед заседанием ФРС, рубль начал торги на Московской бирже со снижения, - констатируют аналитики Уральского банка реконструкции и развития. - Давление на курс оказывают политические новости: Конгресс США обнародовал законопроект, в соответствии с... читать дальше
.14 июня 2017 года 13:58
Сохраняем ожидания по «смещению» рубля к уровням 57-59 в паре с долларом в среднесрочной перспективе - "Нордеа Банк"
подчеркивает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Касательно ожидаемых шагов ФРС: мы разделяем общую позицию о повышении ставки на 0,25%, недавние «заминки» в части экономических данных скорее носят временный характер и не помешают американскому регулятору следовать своему плану по... читать дальше
.14 июня 2017 года 13:33
"Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США завершит свою двухдневную встречу в среду и объявит решение по ставке, - комментирует глава направления по исследованию инструментов с фиксированной доходностью Julius Baer Маркус Алленшпах. - Мы и рынок ожидаем еще одно повышение на 0,25% до нового... читать дальше
.14 июня 2017 года 13:16
"Нефть Brent остается ниже 48,5 долл./барр. (с технической точки зрения тренд является "медвежьим") на опасениях дальнейшего повышения запасов нефти в США (на прошлой неделе прирост составил 3,3 млн барр.), проигнорировав позитивные макроданные по Китаю, согласно которым промышленное производство... читать дальше
.14 июня 2017 года 12:52
"Российский рынок "сражается" за удержание важного технического уровня поддержки на 1850 пунктах по индексу ММВБ. В случае пробоя этой отметки вниз не исключено продолжительное снижение к 1600 пунктам, тогда про рост в июне можно будет забыть. На бирже царит негативная динамика: основные бумаги... читать дальше
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