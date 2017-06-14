На рынке рублевых корпоративных бондов в среду не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 14 июня. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов во вторник, инвесторы ожидали окончания июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и следили за корпоративными новостями. Заседание Федрезерва завершится 14 июня, и подавляющее большинство трейдеров ожидает, что руководство ЦБ повысит ключевую процентную ставку (ставку по федеральным кредитным средствам, federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до 1-1,25% годовых. По итогам заседания состоится выступление главы ФРС Джанет Йеллен.

Также во вторник стало известно, что индекс цен производителей (PPI) в США в мае вырос на 2,4% в годовом выражении, тогда как эксперты в среднем ожидали повышения на 2,3%. По сравнению с апрелем индикатор не изменился, что совпало с прогнозом рынка. Без учета цен на продукты питания и энергоносители индикатор вырос на 2,1% в годовом и на 0,3% в помесячном выражении.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются слабо и разнонаправленно в среду, инвесторы ждут окончания июньского заседания ФРС США. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific практически не изменился, а ранее в ходе торгов его подъем доходил до 0,3%. Японский индекс Nikkei 225 понизился всего на 0,06%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,3%, китайский Shanghai Composite - 0,8%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,1%, южнокорейский KOSPI и индийский BSE Sensex 30 потеряли около 0,1%.

Также инвесторы реагируют на статданные из Китая. Как сообщалось, темпы роста промпроизводства в Китае в мае составили 6,5% в годовом выражении, то есть остались на уровне предыдущего месяца. Между тем розничные продажи в стране в прошлом месяце увеличились на 10,7% относительно того же месяца предыдущего года, с начала года рост составил 10,3%. Оба показателя совпали с консенсус-прогнозом рынка.

В свою очередь цены на нефть опускаются в среду на сигналах второго подряд недельного роста запасов топлива в США. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск понизилась на 0,88% - до $48,29 за баррель. К закрытию рынка во вторник фьючерсы выросли в цене на 0,89% - до $48,72 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 1,03% - до $45,98 за баррель. Контракт подорожал на 0,82% - до $46,46 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Накануне Американский институт нефти (API), собирающий данные на добровольной основе, сообщил о повышении запасов нефти в США по итогам минувшей недели на 2,75 млн баррелей и о росте резервов бензина на 1,79 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в среду в 17:30 мск, и эксперты в среднем ожидают, что они укажут на снижение запасов нефти на 2,45 млн баррелей, бензина - на 1,15 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла почти в 1,4 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,91 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,34 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 июня снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,57 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за четыре дня (10-13 июня) 0,08%, поднявшись до 513,14 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Бинбанк БО-07" (+0,58%), "Металлоинвест БО-08" (+0,4%) и "Бинбанк БО-05" (+0,28%), а в лидерах снижения - "Сбербанк БО-18" (-1,44%), "Внешэкономбанк БО-14" (-0,4%) и "РЖД-23" (-0,23%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Синергия" (MOEX: SYNG) завершило размещение облигаций серии БО-П01 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на 5-летние бумаги проходил 8 июня. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,5% годовых, ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 25% от номинала погашается в даты выплаты 6-го и 8-го купонов, еще 50% от номинала - в дату выплаты 10-го купона. Бумаги размещались в рамках программы биржевых облигаций "Синергии" объемом до 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут выпускаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

ООО "КТЖ Финанс" (SPV компания "Казахстанских железных дорог" ("Казахстан темир жолы", КТЖ)) завершило размещение облигаций 1-й серии объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на 5-летние бонды прошел 8 июня. Ставка 1-го купона была установлена в размере 8,75% годовых. Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставку 1-го купона облигаций серии БО-13 объемом 10 млрд рублей в размере 8,65% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Сбор заявок на бумаги прошел 8 июня. Техническое размещение 3-летних бумаг запланировано на 14 июня.

Бинбанк (MOEX: MDMB) установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-П03 на 3 млрд рублей в размере 12,15% годовых. Ставки 2-3-го купонов равны ставке 1-го купона, купоны - годовые. Сбор заявок на бумаги прошел 13 июня. Облигации размещаются в рамках бессрочной программы биржевых облигаций объемом до 200 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций, размещаемых в рамках программы - 30 лет. В предыдущий раз Бинбанк размещал облигации в апреле, выпустив бонды серии БО-П02 объемом 3 млрд рублей. В итоге ставка 1-го купона была установлена в размере 12,15% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. Срок обращения бумаг - 1 год.

АО "Открытие холдинг" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 35 млрд рублей в размере 11,5% годовых. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг - 15 лет. Сбор заявок на бонды прошел 9 июня. Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов серии 001Р объемом до 250 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 15 лет, срок действия самой программы - 50 лет.

ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (ЧТПЗ) установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001P-04 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,95% годовых. Данная ставка соответствует доходности к оферте через 4 года на уровне 9,15% годовых. Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Сбор заявок на бумаги прошел 9 июня. Техническое размещение бумаг запланировано на 20 июня.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) установил ставку 7-го купона облигаций серии БО-14 в размере 8,5% годовых (42,38 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Десятилетние облигации банка "Зенит" серии БО-14 объемом 1,75 млрд рублей были размещены в июле 2014 года. Ставка купона до оферты (дата исполнения - 28 июня) составляет также 8,5% годовых. Купоны - полугодовые. Дата погашения выпуска - 14 июня 2024 года.

ООО "Балтийский лизинг" установило ставку 13-16-го купонов облигаций 1-2-й серий в размере 11,25% годовых. Эмитент разместил данные бумаги общим объемом 2 млрд рублей в июне 2014 года. Ставка купона до оферты (дата исполнения - 28 июня) - 11,82% годовых. По выпускам предусмотрена выплата ежеквартальных купонов и амортизационная структура погашения. Дата погашения обеих серий - 19 июня 2020 года.

ПАО "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) досрочно погасило биржевые облигации серии БО-01 объемом 5 млрд рублей. Досрочное погашение прошло в дату окончания 8-го купона. Компания разместила облигации БО-01 номинальным объемом 6 млрд рублей, реализовав 83,3% выпуска на сумму 5 млрд рублей, в июне 2015 года. В настоящее время в обращении облигаций компании нет.