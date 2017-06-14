Рынок акций откроется нейтрально - Промсвязьбанк

"Сегодня к открытию торгов сформировался нейтральный внешний фон. Цены на нефть пока удерживаются выше 48 долларов/баррель, на мировых фондовых рынках преобладает позитивный настрой, что позволит рынку открыться вблизи уровней вчерашнего закрытия. Вместе с тем, учитывая конъюнктурную слабость рынка, мы допускаем дальнейшее развитие коррекции к 1850-1855 пунктам по ММВБ, а при негативной реакции цен на нефть на вечернюю статистику по запасам в США не исключаем также обновления минимумов к закрытию", - указывают аналитики Промсвязьбанка.