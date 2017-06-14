14 июня 2017 года 09:50
Утренние прогнозы: вблизи текущих уровней
В среду утром аналитики прогнозируют в целом нейтральное начало фондовых торгов в России. Активность инвесторов останется низкой.
ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1860 пунктов по индексу ММВБ, не исключая, что в случае ухудшения внешнего фона этот фондовый индикатор проверит на прочность зону поддержки, сложившуюся в районе уровня 1850 пунктов".
"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Торги среды откроются, скорее всего, незначительным изменением индекса ММВБ. Сегодня возможно снижение торговой активности в преддверии итогов заседания ФРС, которые станут известны в 21:00 мск. В течение дня на ход торгов может оказать влияние публикация индекса потребительских цен за май (15:30 мск). Колебания последних недель в настоящее время мы рассматриваем как подготовку к новому витку снижения с ориентиром 1800-1850 пунктов по индексу ММВБ".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня вероятно сохранение низкой активности покупателей перед выходом комментария ФРС США (решение по ставке будет объявлено в 21:00 мск, пресс-конференция Дж. Йеллен начнется в 21:30 мск), а также из-за невнятной динамики цен на нефть".
"Промсвязьбанк": "Сегодня к открытию торгов сформировался нейтральный внешний фон. Цены на нефть пока удерживаются выше 48 долларов/баррель, на мировых фондовых рынках преобладает позитивный настрой, что позволит рынку открыться вблизи уровней вчерашнего закрытия. Вместе с тем, учитывая конъюнктурную слабость рынка, мы допускаем дальнейшее развитие коррекции к 1850-1855 пунктам по ММВБ".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед началом торгов в России вновь благоприятен для "медведей". Решение ФРС уже во многом учтено рынком, но от текущего заседания ждут разъяснения плана сокращения баланса Федеральной резервной системы, что может оказать дополнительное давление на рискованные активы".
Опубликовано: /Финмаркет/
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14 июня 2017 года 17:22
(добавлен 5-й абзац и таблица)
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