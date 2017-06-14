Фондовые рынки ждут заседания ФРС США

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются слабо и разнонаправлено в среду. Цены на нефть опускаются в среду.

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов во вторник, инвесторы ожидали окончания июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и следили за корпоративными новостями.

Заседание Федрезерва завершится 14 июня, и подавляющее большинство трейдеров ожидает, что руководство ЦБ повысит ключевую процентную ставку (ставку по федеральным кредитным средствам, federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до 1-1,25%.

По итогам заседания состоится выступление главы ФРС Джанет Йеллен.

Также во вторник стало известно, что индекс цен производителей (PPI) в США в мае вырос на 2,4% в годовом выражении, тогда как эксперты в среднем ожидали повышения на 2,3%. По сравнению с апрелем индикатор не изменился, что совпало с прогнозом рынка.

Без учета цен на продукты питания и энергоносители индикатор вырос на 2,1% в годовом и на 0,3% в помесячном выражении.

По мнению аналитиков Deutsche Bank, следующее изменение индекса S&P 500 на 5%, скорее всего, будет в сторону снижения. Эксперты отмечают, что американский рынок акций продемонстрирует слабость в летние месяцы, когда многие инвесторы будут на отдыхе, на фоне растущих опасений по поводу исполнения предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа.

Акции высокотехнологичных компаний, демонстрировавшие волатильность в последнее время, стабилизировались. Бумаги таких ИТ-гигантов, как Facebook и Amazon, подорожали более чем на 1,5%, акции Apple и Alphabet выросли в цене почти на 1%.

Акции оператора кинотеатров Imax Corp. подорожали на 5,2% на новости, что компания собирается сократить 14% штата для снижения расходов. Кроме того, компания приняла решения увеличить вдвое программу выкупа акций, до $400 млн.

Цена бумаг службы экспресс-доставки UPS Inc. повысилась на 0,8% после того, как компания сообщила о планах инвестировать $260 млн в создание нового центра по обработке посылок в штате Индиана. Благодаря этому компания создаст в штате 575 новых рабочих мест.

Капитализация ритейлера Sears опустилась на 2,6%. Компания объявила о намерении уволить около 400 сотрудников в рамках программы по снижению ежегодных расходов на $1,25 млрд.

Котировки акций Cheesecake Factory упали на 10% после того, как сеть ресторанов снизила прогноз финпоказателей на второй квартал.

Индекс Dow Jones Industrial Average 13 июня повысился на 92,8 пункта (0,44%) и составил 21328,47 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 10,96 пункта (0,45%) - до 2440,35 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 44,90 пункта (0,73%) и составил 6220,37 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются слабо и разнонаправлено в среду, инвесторы ждут окончания июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific практически не изменился, а ранее в ходе торгов его подъем доходил до 0,3%.

Японский индекс Nikkei 225 понизился в ходе торгов на 0,1%, как и более широкий Topix.

Гонконгский Hang Seng потерял 0,3%, китайский Shanghai Composite - 0,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,1%, южнокорейский KOSPI и индийский BSE Sensex 30 потеряли около 0,1%.

Заседание Федрезерва завершится 14 июня, и подавляющее большинство трейдеров ожидает, что руководство ЦБ повысит ключевую процентную ставку (ставку по федеральным кредитным средствам, federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до 1-1,25%.

По итогам заседания состоится выступление главы ФРС Джанет Йеллен.

"Мы полагаем, что ФРС изменит текст своего заявления и включит в него слова о том, что они готовы приступить к сокращению объема активов на своем балансе уже в текущем году, если ситуация на рынке продолжит развиваться, как и сейчас", - отмечают эксперты Societe Generale.

Накануне американские фондовые индексы выросли на фоне стабилизации акций высокотехнологичных компаний, что стало позитивным фактором и для азиатского фондового рынка, где торгуются акции многих поставщиков компонентов и решения для ИТ-компаний США.

Также инвесторы реагируют на статданные из Китая. Как сообщалось, темпы роста промпроизводства в Китае в мае составили 6,5% в годовом выражении, то есть остались на уровне предыдущего месяца.

Между тем розничные продажи в стране в прошлом месяце увеличились на 10,7% относительно того же месяца предыдущего года, с начала года рост составил 10,3%. Оба показателя совпали с консенсус-прогнозом рынка.

Акции китайского производителя цемента Anhui Conch Cement Co. падают на 4,1% на торгах в Шанхае.

Капитализация страховых компаний China Pacific Insurance и New China Life Insurance упала почти на 3% на заявлении страховщика Anbang Insurance Group о том, что председатель правления компании Ву Сяохуэй не может продолжать возглавлять ее по личным причинам. Ранее СМИ написали о том, что власти КНР вызвали его на допрос.

Цены на нефть опускаются в среду на сигналах второго подряд недельного роста запасов топлива в США.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 мск понизилась на $0,42 (0,86%) - до $48,30 за баррель. К закрытию рынка во вторник фьючерсы выросли в цене на $0,43 (0,89%) - до $48,72 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,48 (1,03%) - до $45,98 за баррель. Контракт подорожал на $0,38 (0,82%) - до $46,46 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Накануне Американский институт нефти (API), собирающий данные на добровольной основе, сообщил о повышении запасов нефти в США по итогам минувшей недели на 2,75 млн баррелей и о росте резервов бензина на 1,79 млн баррелей.

Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в среду в 17:30 мск, и эксперты в среднем ожидают, что они укажут на снижение запасов нефти на 2,45 млн баррелей, бензина - на 1,15 млн баррелей.

Запасы топлива в США традиционно сокращаются в летние месяцы на фоне активного потребления энергоносителей, и второе подряд недельное увеличение может стать неприятной неожиданностью для рынков.