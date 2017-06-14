Федрезерв вряд ли вдохновит доллар на подвиги - eToro

Доллар "притих" в ожидании вердикта ФРС США, который, как широко ожидается, будет сопровождаться повышением ставки, обращает внимание региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Этот сценарий уже давно заложен в цену и не повлияет на динамику американской валюты. Рынкам гораздо интереснее риторика регулятора в отношении перспектив дальнейшей нормализации монетарной политики, оценки состояния экономики и ситуации с инфляцией в частности.

Что касается последнего момента, опубликованный накануне отчет показал, что базовый индекс цен производителей в США вырос на 2,1%, впервые за три года перевалив за целевую отметку в 2%. До того как Федрезерв огласит свое решение, игроки получат еще одну порцию "пищи" для размышлений в виде данных по потребительской инфляции и розничным продажам. Цифры вряд ли внесут коррективы в решение регулятора, но как минимум зададут тон доллару перед выступлением Йеллен.

"В целом мы не ждем "ястребиных" заявлений от главы ЦБ, которая, вероятно, сочтет, что повышения ставки будет достаточно, и не станет забегать вперед. В пользу сдержанной риторики говорят и неоднозначная экономическая картина, и сложный политический ландшафт в стране. Соответственно, у доллара будет мало шансов на уверенный рост, если только ФРС не даст благоприятную экономическую оценку, что маловероятно. Хотя возможно упоминание о временном характере такого явления, как замедление темпов роста ВВП. Также игрокам будет интересна тема сокращения баланса Федрезерва. Если регулятор не представит подобие некой "дорожной карты" и не заверит рынки в наличии плана проведения этих операций, доллар будет разочарован", - отмечает специалист eToro.