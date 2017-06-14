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Главная  /  Мнения аналитиков  /  На фондовом рынке сохранится низкая активность - ИФ "Олма"
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14 июня 2017 года 09:25

На фондовом рынке сохранится низкая активность - ИФ "Олма"

Сегодня вероятно сохранение низкой активности покупателей перед выходом комментария ФРС США (решение по ставке будет объявлено в 21:00 мск, пресс-конференция Дж. Йеллен начнется в 21:30 мск), а также из-за невнятной динамики цен на нефть, предполагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. На последнюю могут повлиять данные Минэнергетики США по запасам нефти (17:30 мск). Консенсус-прогноз предполагает сокращения запасов сырой нефти на 2,7 млн баррелей за неделю, но опубликованные днем ранее данные API показали рост запасов нефти и бензина. На валютном рынке возможно продолжение консолидации по паре доллар-рубль перед выходом комментария ФРС США, который может стать фактором влияния на курс доллара на мировом рынке.

Опубликовано: /ИФ "Олма" /
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