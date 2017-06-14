Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1860 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent удерживаются выше отметки в $48 за баррель, находясь под давлением после публикации данных отраслевой статистики Американского института нефти (API), указавших на увеличение запасов "черного золота" в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка снижаются. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1860 пунктов по индексу ММВБ, не исключая, что в случае ухудшения внешнего фона этот фондовый индикатор проверит на прочность зону поддержки, сложившуюся в районе уровня 1850 пунктов", - указывает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.