Торги среды откроются, скорее всего, незначительным изменением индекса ММВБ - Инвестиционная палата

"Торги среды откроются, скорее всего, незначительным изменением индекса ММВБ. Сегодня возможно снижение торговой активности в преддверии итогов заседания ФРС, которые станут известны в 21:00 мск. В течение дня на ход торгов может оказать влияние публикация индекса потребительских цен за май (15:30 мск). Колебания последних недель в настоящее время мы рассматриваем как подготовку к новому витку снижения с ориентиром 1800-1850 пунктов по индексу ММВБ. Признаком формирования “дна” может стать закрытие одного из дней выше 1900-1920 пунктов по индексу ММВБ", - указывает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский.